Atalanta, il dolore dopo la gioia per Toloi: "Mia moglie ha perso il bambino"

Quella di mercoledì sarà una serata da ricordare per l'Atalanta, che nei quarti di finale di Coppa Italia ha battuto per 3-0 la Juventus campione in carica delle ultime 4 edizioni.

Ma non potrà purtroppo dire lo stesso a livello personale Rafael Toloi, protagonista in campo insieme ai suoi compagni di squadra.

Il difensore ha infatti poco dopo scoperto che la moglie ha perso il bambino che portava in grembo. Il diretto interessato ha voluto rendere pubblico il proprio dolore con un post pubblicato su Instagram.

"Vorrei trasmettervi ciò che mi è successo ieri! Come faccio sempre prima della partita, chiamo mia moglie e mia figlia prima di andare allo stadio! Ieri, quando ho chiamato, ho visto che qualcosa non andava, conosco molto bene mia moglie e ho visto che qualcosa era successo! Mia moglie era incinta di 8 a 10 settimane e ieri andata a fare gli esami di routine, sarebbe stato il primo giorno che avremmo ascoltato il cuore! Ho chiesto la registrazione dell'esame e lei non mi ha mandato, ha detto che il telefono aveva finito la batteria! Lì ho iniziato a immaginare che fosse successo del male Ma lei non mi ha detto nulla, voleva che mi concentessi al 100% sulla partita. In mezzo a tanti pensieri negativi avevo una partita importante da giocare, e mi sono detto, se è accaduto qualsiasi cosa di male il minimo che devo fare è aiutare i miei compagni di squadra per vincere questa partita in modo da poter prendere un minimo di gioia a casa mia quando torno! Abbiamo finito la partita vinta 3 a 0 una delle squadre più forti al mondo e siamo in semifinale di Coppa Italia, ho vissuto una notte magica insieme dei miei compagni e di una tifoseria fantastica, ma quando sono tornato a casa dopo la partita ricevuto la notizia che tanto temuto, abbiamo perso il nostro bambino, una dolore e tristezza multo grande! Ma vorrei ringraziare la mia squadra i miei compagni e a Bergamo che in qualche modo mi hanno aiutato a rendere questo dolore un può più piccolo anche se un minimo! A mia amata moglie dico solo una cosa Ti amo e sarò sempre con te Flavia Toloi! La vita è così debbiamo essere forte in tutti momenti e io credo che Dio abbia conservato il meglio per noi".