Atalanta, è il grande giorno: San Siro freme per il Valencia

L'Atalanta si prepara a vivere un'altra serata storica: via agli ottavi di finale contro gli spagnoli. Ilicic falso nove assieme a Gomez e Pasalic.

Il grande giorno è arrivato. L'atmosfera della torna ad aleggiare sull' , che a San Siro sfida il nell'andata degli ottavi di finale. Un'altra serata da ricordare. Altri 90 minuti che - comunque vadano a finire - rimarranno marchiati a fuoco nella storia della società nerazzurra.

L'Atalanta ci arriva sull'onda dell'entusiasmo portato dagli ultimi risultati in campionato, che le hanno permesso di scavare un solco non indifferente sulla . La Dea è quarta da sola, con concrete possibilità di disputare la Champions anche il prossimo anno. Impensabile.

Il Valencia, che nel girone ha fatto fuori nientemeno che l' , è solo sesto in assieme al . Ma il quarto posto dista appena due punti. E, in ogni caso, "è pur sempre un ottavo di finale di Champions League", come ha ammonito ieri Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di presentazione del match.

Il Gasp sta seriamente pensando di lasciare inizialmente in panchina sia Zapata che Muriel. Spazio dunque a un falso centravanti: Ilicic, supportato dal 'gemello' Gomez e da Pasalic. Il dubbio riguarda semmai l'inquilino della fascia destra: la spunterà uno tra Hateboer e Castagne.

Valencia senza Florenzi, fermato dalla varicella, e con l'ex interista Kondogbia a far coppia in mezzo al campo assieme a Dani Parejo. In avanti, Maxi Gomez sarà affiancato da uno tra Gameiro e Gonçalo Guedes. Out la stella Rodrigo.

Occhio ai diffidati in casa Atalanta: de Roon, Djimsiti e Ilicic sono arrivati al limite di gialli. E, con un'altra ammonizione, salterebbero il retour match del Mestalla, in programma martedì 10 marzo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Valencia:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, A. Gomez; Ilicic. All. Gasperini

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran Torres, Dani Parejo, Kondogbia, Carlos Soler; Maxi Gomez, Gameiro. All. Celades