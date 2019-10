Atalanta, Gomez si allena in gruppo: recuperato in vista dell'Udinese

Dopo il problema muscolare accusato contro il Manchester City, Gomez si è allenato in gruppo e sarà a disposizione per l'Udinese.

Dopo aver incassato un'altra scoppola in , stavolta per mano del , l' tornerà a tuffarsi in , dove continua a macinare punti su punti. Nella prossima giornata affronterà l' e Gasperini temeva di non poter disporre del Papu Gomez.

L’argentino, uscito dalla partita contro il Manchester City al 45' per un affaticamento muscolare, ha lavorato insieme ai compagni quest'oggi, eludendo ogni dubbio. Gasperini elo avrà a disposizione per la partita contro l'Udinese, anche se la conferma ufficiale arriverà solo dai prossimi allenamenti dell'Atalanta.

"La prima squadra, in vista della sfida di domenica al Gewiss Stadium (inizio ore 15), ha sostenuto una seduta di allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Kjaer, Palomino e Zapata, che hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Per tutti gli altri palestra, lavoro sul campo e partitelle.

Domani pomeriggio, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse".

Questo è il report odierno della seduta dell'Atalanta, attraverso il quale si apprende che gli unici indisponibili sono ad oggi Kjaer, Palomino e Zapata. In attacco, comunque, allo stato attuale delle cose, Muriel e Ilicic hanno la maglia da titolare garantita, mentre Gomez se la vedra con Malinovskyi (giocherà quello che sarà ritenuto più in forma).