Atalanta, Gomez non convocato: salta il Bologna per infortunio

L'Atalanta sfiderà il Bologna senza Gomez: l'argentino ha riemediato una contusione e non sarà a disposizione di Gasperini per la gara del Dall'Ara.

Giusto il tempo di festeggiare una storica qualificazione agli ottavi di finale, prima di tornare a concentrarsi sul campionato. L' a giocherò però senza il trio d'attacco che l'anno scorso l'ha fatta sognare.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Non soltanto Duvan Zapata e Ilicic, anche Alejandro Gomez non risulta nella lista dei convocati per la trasferta dello stadio Dall'Ara.

Il forfait dell'argentino è dovuto a una contusione, anticipata da Gasperini in conferenza stampa oggi. La situazione preoccupava il tecnico, che alla fine ha deciso di non rischiarlo.

Al suo posto nel tridente Gasperini dovrebbe schierare Malinovskiy, in vantaggio su Barrow, insieme a Muriel e Pasalic.