Atalanta, Gomez giura fedeltà: "Non andrei via neanche per soldi"

L' si conferma tra le più grandi realtà del nostro campionato e raggiunge lo storico traguardo degli ottavi di finale di . Tra i principali protagonisti della splendida crescita della Dea c'è sicuramente il Papu Gomez, che oggi ha giurato fedeltà ai colori nerazzurri.

Ai microfon di 'Bergamo ', il trequartista argentino ha allontanato ogni eventuale pretendente sul mercato:

"L'Atalanta lotta per i primi posti e questo è una grandissima spinta. Questo è un motivo importante per rimanere qui, per me oggi l'Atalanta è una big. Non c'è un motivo per andare via, neanche per soldi".L'Atalanta lotta per i primi posti e questo è una grandissima spinta. Questo è un motivo importante per rimanere qui, per me oggi l'Atalanta è una big. Non c'è un motivo per andare via, neanche per soldi".