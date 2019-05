Atalanta-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta sfida il Genoa nell'anticipo della 36ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini sfida il di Cesare Prandelli nel primo anticipo della 36ª giornata di . La Dea è in piena lotta per la , e attualmente è al 4° posto con 62 punti e un cammino di 18 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, i liguri sono sedicesimi con 36 punti, frutto di 8 successi, 12 pareggi e 15 sconfitte, e con un margine si sole 4 lunghezze sulla zona retrocessione hanno bisogno di punti per salvarsi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'attaccante colombiano Duvan Zapata, autore di 22 goal in 34 presenze, è il miglior marcatore dei nerazzurri, mentre Christian Kouamé, a segno 4 volte in 35 presenze, è il giocatore più prolifico dell'attuale rosa rossoblù dopo l'addio di Piatek. L'Atalanta arriva da 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare disputate, il Genoa invece ha rimediato una sconfitta e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-GENOA

Atalanta-Genoa si disputerà sabato 11 maggio 2019 alle ore 15.00 al Mapei Stadium Stadium di Reggio Emilia per i lavori di ristrutturazione dell'Atleti Azzurri d' . Fra le due formazioni sarà il 70° confronto nella Serie A a girone unico.

DOVE VEDERE ATALANTA-GENOA IN TV E STREAMING

L'anticipo Atalanta-Genoa sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con il supporto del commento tecnico di Renato Zaccarelli.

Gli abbonati potranno seguire la gara anche in diretta collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-GENOA

Gasperini sarà costretto a mandare in campo una squadra fortemente rimaneggiata causa squalifiche e infortuni. Emergenza soprattutto in difesa, dove mancheranno per squalifica Mancini e Masiello, per infortunio Toloi oltre al lungodegente Varnier: con Palomino spazio dunque a Djimsiti e probabilmente a Castagne in posizione più arretrata. Sulla trequarti è squalificato anche capitan Gomez: dentro dunque Pasalic a supportare l'abituale coppia formata da Ilicic e Duvan Zapata.

Prandelli potrebbe confermare sul piano tattico il 4-3-3 visto contro la . Davanti a Radu, Biraschi e Criscito saranno i due esterni bassi, con Romero e Zukanovic a comporre la coppia centrale. A centrocampo Radovanovic playmaker, con Lerager e Veloso (favorito su Rolon) mezzali. In attacco possibile conferma per Lapadula: al suoi lati uno fra Bessa e Pandev agirà da esterno alto a destra, con Kouamé dalla parte opposta. Lazovic finisce in infermeria per un edema al polpaccio.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Castagne, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, D. Zapata.

GENOA (4-3-3): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Veloso; Bessa, Lapadula, Kouamé.