Atalanta-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta affronta il Genoa nella 22ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini sfida in casa il di Davide Nicola nella 22ª giornata di . In palio punti pesanti per l'Europa e la lotta per non retrocedere. I bergamaschi sono quinti in classifica con 38 punti, frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, e con un successo scavalcherebbero la al 4° posto, i liguri si trovano invece in fondo alla graduatoria assieme a e con 15 punti e un cammino di 3 vittorie, 6 pareggi e 12 k.o.

Nei 35 precedenti in Serie A giocati in casa della Dea, quest'ultima è in leggero vantaggio sul piano statistico con 15 affermazioni contro le 10 del Grifone e 10 pareggi. L'andamento del confronto è cambiato negli ultimi anni, visto che i nerazzurri hanno vinto complessivamente 7 delle ultime 8 sfide con il Genoa nel massimo campionato italiano, tante quante nelle precedenti 33.

Il Genoa è l'unica squadra della Serie A che non ha ancora vinto in trasferta e ha la peggior difesa fuori casa con 26 reti subite. Ben 5 giocatori dell'Atalanta hanno partecipato alla realizzazione di almeno 10 goal: soltanto il di Pep Guardiola ha fatto meglio nei 5 maggiori campionati d'Europa con 6 giocatori. Quella bergamasca è anche la squadra che ha segnato più goal con giocatori subentrati nel Vecchio Continente, 10, mentre soltanto il ne ha incassati più del Genoa (9) con giocatori in campo a partita in corso.

L'Atalanta viene da 2 vittorie, fra cui il 7-0 in trasferta sul nell'ultimo turno, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, il Genoa ha collezionato invece una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate.

Josip Ilicic, con la tripletta ai granata, ha superato Luis Muriel (12) come miglior marcatore nerazzurro con 13 goal segnati, mentre Goran Pandev e Christian Kouamé sono i giocatori più prolifici dei rossoblù in questo torneo con 5 marcature ciascuno. Lo sloveno ha nel Grifone la sua seconda vittima preferita in Serie A con 5 goal segnati in carriera, il macedone invece ha realizzato complessivamente 3 reti contro i lombardi. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ATALANTA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Genoa

Atalanta-Genoa Data: 2 febbraio 2020

2 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO ATALANTA-GENOA

Atalanta-Genoa si disputerà il pomeriggio di domenica 2 febbraio 2020 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 72° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Atalanta-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Atalanta-Genoa sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Atalanta-Genoa in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Terminata la gara, ci sarà la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale anche on demand.

L'intera rosa è a disposizione di Gasperini per la sfida interna contro il Genoa. Davanti Duvan Zapata parte favorito come terminale offensivo nel 3-4-2-1 sul suo connazionale Muriel, con il 'Papu' Gómez e Ilicic che dovrebbero agire da trequartisti alle sue spalle. A centrocampo è disponibile anche Castagne per le due fasce, ma Hateboer e Gosens dovrebbero essere i due esterni titolari, con De Roon e Freuler, in vantaggio su Pasalic, interni. Davanti al portiere Gollini, infine, linea difensiva scolpita con Toloi, Palomino e Djimsiti a comporre la linea a tre.

Più dubbi per mister Nicola, che avrà ai box il solo Lerager e per il resto potrà disporre di una rosa arricchita dagli innesti del calciomercato invernale. In attacco Sanabria parte favorito su Favilli e Destro per affiancare l'esperto Pandev nel 3-5-2. Sulla mediana la regia dovrebbe essere affidata al danese Schöne, con Ghiglione e Barreca, favoriti rispettivamente su Ankersen e Pajac, chiamati a presidiare le due fasce, e Behrami e Sturaro mezzali. In porta giocherà Perin, mentre in difesa, dopo il mancato trasferimento alla , non ci sarà capitan Criscito, così come il colombiano Cristian Zapata. Entrambi partiranno dalla panchina. La linea a tre vedrà dunque il nuovo arrivato Masiello affiancare Biraschi e l'argentino Romero.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez, Ilicic; D. Zapata.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria.