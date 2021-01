Atalanta-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta e Genoa si sfidano nella 18ª giornata di Serie A al Gewiss Stadium: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

17 punti nelle ultime 7 partite, lo sguardo di nuovo fisso sulla e la voglia di continuare a sognare. L' Atalanta continua a coondurre un campionato di assoluto vertice e nella 18ª giornata di ospita il Genoa al Gewiss Stadium per continuare la propria striscia positiva.

I nerazzurri sono la squadra più in forma dell'intero campionato, mentre il Genoa si vede in ripresa dopo il ritorno di Davide Ballardini in panchina: sette punti nelle ultime quattro partite di campionato con due vittorie pesanti contro e .

I iguri iniziano la giornata con 14 punti, appena fuori dalla zona retrocessione, mentre l'Atalanta parte da 33 punti e punta in un aggancio o un sorpasso a e .

Gli scontri diretti a Bergamo dall'arrivo di Gian Piero Gasperini (grande ex della sfida) sono sempre stati a favore dell'Atalanta: tre vittorie e un pareggio, il 2-2 dell'anno scorso, per la precisione il 2 febbraio 2020. Si tratta anche dell'ultimo precedente tra le due squadre.

Qui trovate tutto ciò che c'è da sapere su Atalanta-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO ATALANTA-GENOA

Atalanta-Genoa si giocherà domenica 17 gennaio 2021, con calcio d'inizio fissato per le ore 18.00. La gara, valida per la 18ª giornata di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo a porte chiuse.

Atalanta-Genoa sarà visibile in diretta esclusiva sui canali Sky , che ha i diritti di trasmissione di 7 partite su 10 per ogni giornata di Serie A, compreso il match domenicale delle 18. La sfida potraà essere seguita sul canale Sky Sport Serie A, numero 202 del satellite, 473 del digitale, e su Sky Sport, canale 251 del satellite.

Si potrà seguire in diretta Atalanta-Genoa su Sky Go, la piattaforma che Sky mette a disposizione dei propri abbonati. Basterà scaricare l'app su pc, smartphone o tablet e fare il login per poter seguire in live streaming tutta la programmazione di Sky.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming della tv satellitare. Per poter seguire il meglio della Serie A basterà selezionare uno dei pacchetti d'acquisto proposti sul sito.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche supotrete seguiregrazie alla nostra diretta live testuale. Vi faremo compagnia raccontandovi le azioni principali del match minuto per minuto, partendo dalla formazioni fino al triplice fischio finale.

Gomez a parte, ormai fuori squadra, Gasperini ha tutta la rosa a disposizione. Fuori solo il giovane Ruggeri, da valutare la convocazione di Pasalic, appena tornato in gruppo. Nessuna rivoluzione, ma soltanto continuità: Ilicic e Zapata in avanti, mentre de Roon e Freuler compongono la mediana. Hateboer e Gosens non in discussione sulle corse, con Toloi, Romero Djimsiti che compongono il trio davanti a Gollini. Piccolo dubbio legato alle condizioni di Pessina, uscito acciaccato dal match di Coppa : pronto Malinovskyi.

Modulo quasi speculare anche per il Genoa, che si affida ancora a Destro e Shomurodov in attacco. Behrami e Zajc ai lati di Badelj in mediana, con Zappacosta e Criscito che presidiano gli esterni. Goldaniga e Masiello assieme a Radovanovic in difesa. Perin in porta. Ai box Luca Pellegrini e Cristian Zapata, recuperato Pandev.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovsky; Ilicic, D. Zapata.