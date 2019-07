Atalanta, Gasperini: "Vorrei un attaccante, Zapata via solo per un'offerta irrinunciabile"

Gian Piero Gasperini commenta il mercato dell'Atalanta e chiarisce i piani: "Vorrei un attaccante, Zapata va via solo per un'offerta irrinunciabile".

Il ritiro dell' a Clusone è iniziato tra l'entusiasmo dei tifosi e i primi goal: 5-1 contro la Rappresentativa Valle Seriana, con il nuovo acquisto Luis Muriel subito in campo.

In attesa dell'ufficialità di Malinovskyi, Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sul mercato ed espresso i suoi desideri.

Il tecnico ha dichiarato di voler ancora un attaccante, in quanto l'ucraino è un centrocampista, anche se di caratteristiche offensive. Secondo 'Gasp' invece una necessità è il vice-Ilicic.

"Manca un’alternativa a Ilicic perché Malinovskyi è un centrocampista. Dicono che sia bravo, io avrei preferito un attaccante, un vice Ilicic. Lui è una mezzala offensiva".

Riguardo le uscite, rimangono in bilico i nomi di Mancini, accostato alla , e Barrow, che potrebbe dirigersi verso il . Il difensore arriverà in ritiro domenica 21 luglio: Gasperini non dà certezze sul suo futuro.

"Mancini dovrebbe qui arrivare domenica, poi vedremo se andrà via o meno. Barrow vediamo dove andrà o se resterà, intanto sta facendo bene la preparazione".

Chiarezza invece su Duvan Zapata, che lascerebbe Bergamo soltanto per un'offerta irrinunciabile che al momento non è ancora arrivata.