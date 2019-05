Atalanta, Gasperini svela un retroscena su Ilicic: "Scrisse che il traguardo era la salvezza"

Gasperini svela un retroscena legato alla sconfitta con il Copenaghen: "Chiesi quale sarebbe stato il nostro traguardo. Ilicic scrisse: la salvezza".

Una stagione indimenticabile, passata però anche attraverso momenti duri dai quali il gruppo si è saputo rialzare. Gian Piero Gasperini racconta l'annata della sua in una lunga intervista per 'La Gazzetta dello Sport', finendo anche per svelare un retroscena legato a Josip Ilicic.

Tornando a parlare della sconfitta ai calci di rigore contro il Copenaghen dello scorso agosto, che costò l'accesso ai gironi di all'Atalanta, Gasperini ricorda quando successe poco dopo.

"L’eliminazione con il Copenaghen è stata molto dolorosa, perché avevamo lavorato tanto per conquistare l’Europa League. Ma non eravamo nelle condizioni di competere, eravamo incompleti e gli acquisti erano arrivati tardi. Dalle ceneri di quell’amarezza è nata la nostra reazione e la spinta per una stagione esaltante. Nel momento più critico chiesi ai ragazzi di scrivere alla lavagna quale sarebbe stato il nostro traguardo. Nessuno scrisse Champions. Un paio dei più giovani, ottimisti, scrissero Europa League. I più: togliersi in fretta dai guai. Ilicic: la salvezza. E non fu il solo".

Altro che salvezza, l'Atalanta poi è riuscita a chiudere il campionato al terzo posto in classifica e a conquistarsi così una storica qualificazione alla . Un traguardo che Ilicic e compagni non avrebbero mai creduto di poter raggiungere.