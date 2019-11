Atalanta, Gasperini sicuro: "No al VAR chiamato dagli allenatori"

L' arriva dal pareggio strappato contro il al San Paolo, con tanto di polemiche sul finale. Nella giornata di domenica affronterà una delle più grandi sorprese del campionato, ovvero il . Gasperini ha presentato la partita in conferenza stampa.

Proprio tornando sulle polemiche contro il Napoli, Gasperini ammette che per lui non bisognerà introdurre nel calcio la chiamata del VAR a favore degli allenatori.

"Non è una soluzione consentire agli allenatori di chiamare il VAR: se io sono a 70 metri, cosa posso vedere meglio dell'arbitro o dell'assistente? Il problema è che a bocce ferme l'interpretazione è completamente diversa dal campo. Così si alimentano continuamente discussioni: i due rigori per la due sabati fa per me non c'erano e per Inzaghi sì. Capire quando può intervenireil VAR è difficile. Solo sul goal, sui rigori, sugli episodi dentro l'area? E i falli di mano? C'è bisogno di chiarezza, di riepilogare le regole e rivederle".