Atalanta, Gasperini esulta: "Fino al terzo goal non ci credevo, vittoria per Bergamo"

L' scrive la storia qualificandosi agli ottavi di finale di : il marchio di fabbrica di Gasperini segna una pagina importante anche in ambito europeo, lo stesso allenatore ha espresso tutta la sua felicità con una speciale dedica.

Ai microfoni di 'Sky Sport', Gasperini svela tutta la sua emozione ripercorrendo le varie fasi del match giocato sul campo dello Donetsk:

"Fino al terzo goal non ci credevo. Abbiamo raggiunto un grande risultato e siamo contenti anche per il calcio italiano. Sono felice che il nostro modo di giocare sia valido anche in Europa. I nostri tifosi sono fuori di testa, giustamente. Era complicato e difficile riuscire a passare".