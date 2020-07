Atalanta, forfait di Gosens: gioca Castagne contro la Juve

Problema dell'ultimo minuto contro la Juventus, per l'Atalanta. Problema fisico per Robin Gosens, al suo posto gioca Castagne.

Defezione di grande entità per l' che si appresta a sfidare la nel big match della 32esima giornata di campionato. Robin Gosens infatti è incappato in un problema fisico e non sarà della partita dell'Allianz Stadium.

Nella formazione nerazzurra cambio a 15' dall'inizio del match: in campo @CastagneTim e non #Gosens.



A change in the Nerazzurri line-up 15' from the start of the game: #Castagne will start instead of Gosens.#JuveAtalanta #GoAtalantaGo ⚫🔵 https://t.co/rGDvTlfcv9 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 11, 2020

Al suo posto sulla fascia sinistra giocherà il jolly Castagne, che proverà a non far rimpiangere il secondo miglior difensore d'Europa per goal segnati (dietro solo a Sergio Ramos).

Una sfida quella dell'Allianz Stadium di vitale importanza per l'Atalanta, che con una vittoria potrebbe addirittura lanciarsi verso il sogno dello Scudetto, o comunque posizionarsi al secondo posto, non certo un traguardo da poco...