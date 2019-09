Atalanta-Fiorentina 2-2: Chiesa e Ribery non bastano, Castagne pareggia al 95'

Alla Fiorentina non bastano Chiesa e Ribery per battere l'Atalanta: Ilicic e Castagne pareggiano nel finale, a Parma è solo 2-2.

Sfuma la prima vittoria in campionato della che viene agguantata sul 2-2 dall' al 95' dopo essere stata in vantaggio di due goal. Ai viola non basta neppure la super prestazione di Chiesa e Ribery, nel finale infatti la squadra di Montella subisce la rimonta orobica con Ilicic e Castagne.

Gasperini dopo le fatiche di mercoledì sera lascia fuori sia Ilicic che il Papu Gomez, dietro Duvan Zapata giocano Pasalic e Muriel. Montella invece conferma la squadra che ha ben figurato contro la e punta ancora sulla coppia Chiesa-Ribery.

L'Atalanta parte meglio ma non impensierisce mai seriamente Dragowski, così prima della mezz'ora a passare in vantaggio è la Fiorentina con il tiro da fuori di Chiesa che sugli sviluppi di un corner trova la fortunata deviazione di Palomino e spiazza Gollini. Poco dopo Zapata avrebbe l'occasione per pareggiare subito i conti, ma conclude fuori da ottima posizione.

36 - Franck #Ribery é lo straniero piú anziano ad aver segnato il suo primo gol in (36 anni e 168 giorni). Evergreen. #AtalantaFiorentina pic.twitter.com/ESSkOE5Gaf — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 22, 2019

L'ultima (brutta) emozione del primo tempo sono purtroppo gli insulti razzisti rivolti da una parte del pubblico a Dalbert e che costringono l'arbitro Orsato a interrompere la gara per qualche minuto.

In avvio di ripresa Gasperini rompe gli indugi: dentro Ilicic e il Papu Gomez con il passaggio alla difesa a quattro ma in cattedra salgono Federico Chiesa e Franck Ribery. Il primo scippa palla a Palomino, scappa sulla destra e crossa al centro dove il francese in scivolata, al volo, infila Gollini e firma il raddoppio.

Nel finale Ilicic, su assist di Gomez, riapre la partita e in pieno recupero Pasalic trova addirittura il pareggio ma l'arbitro Orsato annulla tutto al VAR per un precedente fallo di mano. Pareggio che però arriva al 95' con un tiro da fuori di Castagne. Fiorentina gelata: l'appuntamento con la prima vittoria in campionato è ancora rimandato.

IL TABELLINO

ATALANTA-FIORENTINA 2-2

Marcatori: 24' Chiesa (F), 65' Ribery (F), 84' Ilicic (A), 95' Castagne (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini 6; Masiello 6 (57' Ilicic 7), Palomino 4,5, Djimsiti 6; Gosens 6,5 (85' Arana sv), De Roon 6, Malinovskyi 6,5, Castagne 6,5; Pasalic 6, Muriel 5,5 (57' Gomez 6,5); Zapata 5,5.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella Ger. 6, Caceres 6; Lirola 5,5, Pulgar 5,5, Badelj 5,5, Castrovilli 6,5, Dalbert 6,5 (86' Venuti sv); Chiesa 7 (77' Vlahovic sv), Ribery 7,5 (68' Boateng 6).

Arbitro : Orsato

Ammoniti : Pezzella (F), Pasalic (A), Lirola (F), Milenkovic (F), De Roon (A), Boateng (F), Dragowski (F)

Espulsi : Nessuno