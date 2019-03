Atalanta-Fiorentina, vita dura per Chiesa: fischi e cori contro di lui

Giornata complicata per Federico Chiesa a Bergamo. Il talento della Fiorentina è stato preso di mira dai tifosi dell’Atalanta.

Quello tra Federico Chiesa ed i tifosi dell’Atalanta non è evidentemente un grandissimo rapporto. Nel corso del match che ha visto la sua Fiorentina in campo a Bergamo infatti, il talento gigliato ha dovuto fare i conti con un trattamento che mai gli era stato riservato in precedenza.

Fin dalle primissime battute della gara, ogni volta che Chiesa ha toccato la sfera, dagli spalti sono arrivate valanghe di fischi accompagnati dal coro "Buffone, Buffone".

Un clima pesante quello che ha respirato il campioncino della Fiorentina e che si è iniziato ad avvertire fin dal classico riscaldamento pre-gara. Chiesa è stato infatti beccato fin dal suo ingresso sul terreno di gioco ed i fischi si sono fatti ancora più copiosi quando poi si è diretto verso il tunnel per tornare negli spogliatoi.

Un astio, quello che i tifosi orobici, che probabilmente ha radici nel match d’andata quando lo stesso Chiesa si procurò un rigore quanto mai dubbio. Dopo quel match del Franchi, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, usò parole molto dure nei confronti del giocatore della Fiorentina.