This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Images Serie A Gewiss Stadium GUARDA ATALANTA-FIORENTINA SU Atalanta-Fiorentina in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie AAtalanta vs FiorentinaAtalantaFiorentina Scontro diretto per l'Europa tra Atalanta e Fiorentina: dove vedere la partita del Gewiss Stadium in diretta tv e streaming. ATALANTA-FIORENTINA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Scontro diretto per l'Europa in Serie A, in occasione della ventinovesima giornata: a Bergamo si sfidano l'Atalanta e la Fiorentina, entrambe reduci da una qualificazione nelle rispettive coppe. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte Le due squadre sono distanziate da quattro lunghezze in classifica: l'Atalanta è a quota 47 e prova a non perdere di vista il Bologna quarto, mentre la Fiorentina segue con 43 punti. La gara d'andata, disputata al Franchi di Firenze, ha visto la Fiorentina prevalere per 3-2. Tutte le informazioni su Atalanta-Fiorentina: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni. ATALANTA-FIORENTINA IN DIRETTA DOMENICA 17 MARZO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Atalanta-Fiorentina Competizione Serie A Data 17 marzo 2024 Orario 18:00 Stadio Gewiss Stadium (Bergamo) ATALANTA-FIORENTINA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 17 MARZO DAZN Guardala qui ATALANTA-FIORENTINA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-FIORENTINA Soliti ballottaggi offensivi nell'Atalanta, dove a prevalere dovrebbero essere Lookman e De Ketelaere: Scamacca e Miranchuk verso la panchina. Ederson in vantaggio su Pasalic in mezzo al campo, possibili altri cambi dopo le fatiche di coppa. Fiorentina senza lo squalificato Bonaventura: in mezzo al campo Maxime Lopez e Mandragora, favoriti su Arthur così come Sottil è in vantaggio su Ikoné. Martinez Quarta verso la panchina. ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Squalificati: Bonaventura | Indisponibili: Christensen Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte ATALANTA-FIORENTINA: IL CONFRONTO Fiorentina in vantaggio nei confronti diretti in Serie A contro l'Atalanta. L'ultimo precedente, come già ricordato, è stato vinto per 3-2 dai viola all'andata. Precedenti 121 Vittorie Atalanta 31 Pareggi 38 Vittorie Fiorentina 52 Pubblicità