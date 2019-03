Atalanta-Fiorentina si ferma per Astori: al 13' commozione viola, Ilicic in lacrime

Un anno dopo la triste scomparsa del capitano viola, la Fiorentina ha ricordato Astori a Bergamo. Ilicic ha messo la palla fuori e si è sfogato.

E' già passato un anno dall'addio a Davide Astori , capitano della Fiorentina scomparso in albergo a Udine, nella notte prima della sfida tra la squadra viola e quella bianconera. Dopo i tributi sugli altri campi, è arrivata l'ora della formazione di Pioli di ricordare il compagno e amico.

Josip Ilicic in lacrime durante il minuto dedicato a Davide Astori. I due sono stati compagni di squadra, scena davvero toccante! 🙏🏻 #SerieATIM #AtalantaFiorentina pic.twitter.com/MPitOaVEuy — Nicola Frega (@NicolaFrega) 3 marzo 2019

Al 13esimo minuto di Atalanta-Fiorentina , la formazione viola si è fermata in maniera commossa per ricordare Astori tra gli applausi di tutto l'Atleti Azzurri d'Italia. Sguardi bassi e qualche lacrima da parte dei giocatori in campo: su tutti la tristezza di Ilicic, ex compagno dello sfortunato difensore.

Nonostante l'astio del pubblico di Bergamo per Chiesa , continuamente fischiato ad ogni pallone toccato, durante il minuto di applausi per Astori, la rivalità sportiva si è fermata in maniera sana. Tutto lo stadio in pieni, coreografia per l'ex giocatore di Cagliari e Fiorentina e ricordo dovuto.

E' stato proprio Ilicic a mettere la palla fuori al 13', e proprio lo sloveno ad apparire come più colpito dall'anno passato. Che sembra ieri, nonostante tutto. Il giocatore dell'Atalanta è scoppiato in lacrime: i due hanno giocato alla Fiorentina tra il 2015 e il 2017, prima della cessione in nerazzurro. In goal un quarto d'ora dopo, Ilicic ha poi evitato di esultare in maniera smodata, certamente in onore dell'amico.

Astori, scomparso il 4 marzo del 2018, è stato ricordato in ogni campo di Serie A, sempre al 13esimo minuto. Il suo numero in maglia viola. Particolarmente toccante, oltre all'Atleti Azzurri d'Italia, il ricordo alla Sardegna Arena, con cori e striscioni da parte dei suoi ex tifosi del Cagliari , società in cui aveva militato tra il 2008 e il 2014.

L'ex capitano della Fiorentina è stato inoltre omaggiato anche sui campi di Serie B e categorie inferiori, mentre tantissimi tifosi viola si sono recati a San Pellegrino, dove il giocatore è cresciuto ed è stato sepolto, per omaggiare ancora una volta la sua memoria.