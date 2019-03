Atalanta-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta affronta la Fiorentina nella 26ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida la Fiorentina di Stefano Pioli nella 26ª giornata di Serie A in una gara che mette in palio punti pesanti in chiave europea. I bergamaschi occupano il 6° posto con Lazio e Torino a quota 38 punti, frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, i viola si trovano in 9ª posizione con 36 punti e un cammino di 8 vittorie, 12 pareggi e 5 sconfitte.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il centravanti colombiano Duvan Zapata è il miglior marcatore fra i nerazzurri con 16 goal segnati in 25 presenze, mentre il centrocampista Marco Benassi è il giocatore più prolifico fra i viola in campionato con 7 reti in 21 partite giocate. L'Atalanta arriva da una vittoria e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate, la Fiorentina invece ha conseguito 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-FIORENTINA

Atalanta-Fiorentina si disputerà domenica 3 marzo 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Sarà il 112° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE ATALANTA-FIORENTINA IN TV E STREAMING

La partita Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche in streaming, collegandosi su pc, tablet e smartphone con la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-FIORENTINA

Gasperini non potrà disporre ancora dell'infortunato Varnier, ma ritrova Gosens e capitan Gomez. In difesa con Djimsiti tornerà Toloi, mentre è ballottaggio Mancini-Masiello per la terza maglia. Coppia mediana classica De Roon-Freuler, con Hateboer e Castagne sulle fasce.

Pioli recupera Mirallas in attacco e anche capitan Pezzella potrebbe essere convocato, avendo smaltito il problema muscolare: difficile tuttavia che scenda in campo dal 1'. Al centro della difesa spazio per Milenkovic accanto a Vitor Hugo, con ballottaggio Laurini-Ceccherini per la maglia di terzino destro. Poche sorprese attese a centrocampo, mentre in attacco Muriel è favorito su Simeone per completare il tridente con Chiesa e Gerson.

ATALANTA (4-3-1-2): E. Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.