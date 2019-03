Atalanta-Fiorentina nel nome di Astori: il capitano viola era nato in provincia di Bergamo

A un anno dalla sua morte la Fiorentina giocherà contro l'Atalanta, proprio a pochi chilometri di distanza dal luogo di nascita di Davide Astori.

A un anno esatto dalla morte di Davide Astori, trovato senza vita il 4 marzo del 2018 in una stanza dell'hotel che ospitava i viola a Udine, la Fiorentina scende in campo contro l'Atalanta proprio a pochi chilometri dal luogo di nascita del suo capitano.

Astori infatti era nato il 7 gennaio 1987 a San Giovanni Bianco e adesso riposa a San Pellegrino Terme, non più di venti minuti in auto dallo stadio in cui ogni domenica gioca l'Atalanta.

Astori però in carriera non aveva mai vestito la maglia nerazzurra dato che tutto inizò dal settore giovanile del Milan, ovvio comunque che Bergamo riporti ancora di più alla mente il ricordo del loro capitano nei giocatori della Fiorentina.

A parlare per tutti in queste ore come riporta 'La Gazzetta dello Sport' è stato proprio chi ha ereditato la pesante fascia da Astori, German Pezzella, attualmente fermo ai box causa infortunio al ginocchio.

"Nei momenti di difficoltà, la tranquillità di Davide nell’affrontarli è stata fondamentale per noi e quest’anno, quando abbiamo avuto dei problemi, ci è capitato di pensare: “Se ci fosse lui sarebbe tutto più facile”. Ma la sua maglia è sempre nel nostro spogliatoio, sappiamo che lui da lassù ci spinge. E a noi tocca portare avanti i valori che ci ha insegnato".

Stasera ovviamente Astori sarà ricordato anche a Bergamo dove, come in tutte le altre partite di Serie A del week-end, al minuto 13 comparirà una sua foto sui maxischermi per tredici secondi e lo speaker inviterà il pubblico a tributare il doveroso applauso.

La Lega di Serie A non ha previsto che la partita venga interrotta ma sembra difficile che Atalanta e Fiorentina continuino a giocare e non decidano di fermarsi per ricordare la memoria di Astori, cosa peraltro già avvenuta anche durante il Derby di Roma sabato sera.

La gara tra Atalanta e Fiorentina era stata inizialmente fissata per lunedì 4 marzo ma, data la coincidenza col primo anniversario della morte di Astori, la società viola ha chiesto e ottenuto l'anticipo di un giorno.