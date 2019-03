Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Simeone e Gollini titolari

Pioli schiera la Fiorentina con un 3-4-3, con Pezzella subito titolare e Benassi in panchina. Atalanta con Gollini in porta, Masiello e Gosens dal 1'.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Dijmsiti, Mancini; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

FIORENTINA (3-4-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Milenkovic; Laurini, Veretout, Edimilson Fernandes, Biraghi; Chiesa, Simeone, Muriel. All. Pioli

Atalanta e Fiorentina tornano ad affrontarsi in campionato, dopo aver dato vita durante la settimana a una spettacolare semifinale d'andata di Coppa Italia. Sfida in chiave europea per avvicinare le prime posizioni della classifica.

Gasperini schiera Masiello e Mancini dal 1' in difesa, come a Torino, escludendo Toloi e Palomino. Out anche Hateboer, rimpiazzato da Castagne con Gosens confermato a sinistra. Rispetto al match dell'Olimpico gioca anche il Papu Gomez, che era comunque già rientrato proprio al Franchi in semifinale.

Nella Fiorentina, Pioli cambia modulo passando a un 3-4-3 puro: in difesa rientra Pezzella, mentre va in panchina Vitor Hugo così come Benassi. Simeone parte titolare in un tridente completato da Chiesa e Muriel.