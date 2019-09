Atalanta-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta sfida la Fiorentina nella 4ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini sfida la di Vincenzo Montella nella 4ª giornata del campionato di . La Dea è desiderosa di riscatto dopo il brutto k.o. in contro la e nelle prime 3 gare ha ottenuto 6 punti, frutto di 2 vittorie su e e di una sconfitta contro il . Dal canto loro i viola non possono permettersi ulteriori passi falsi: i toscani, a dispetto del bel gioco espresso, hanno infatti conquistato 1 solo punto nelle prime 3 giornate e si trovano al penultimo posto in classifica.

Sono 56 finora i precedenti in Serie A fra le due formazioni: prevale il segno X, capitato in 22 occasioni, a fronte di 20 successi dei bergamaschi e di 14 affermazioni dei toscani. È da 17 partite che la Fiorentina non ottiene la vittoria in Serie A: i toscani fecero peggio soltanto nel lontano 1938, quando la serie negativa arrivò a 21 confronti. I viola inoltre hanno raccolto appena un punto nelle ultime 7 trasferte in campionato.

Luis Muriel e Duvan Zapata con 3 reti sono i migliori marcatori della Dea in campionato: qualora dovessero trovare la via del goal anche con la Fiorentina batterebbero il record di Bassetto del 1953, diventando i primi giocatori nerazzurri a segnare almeno 4 goal nelle prime 4 gare. Il cileno Eric Pulgar è invece il giocatore più prolifico dei gigliati con 2 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ATALANTA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Fiorentina

Atalanta-Fiorentina Data: 22 settembre 2019

22 settembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ATALANTA-FIORENTINA

La partita Atalanta-Fiorentina si disputerà il pomeriggio di domenica 22 settembre 2019 alle ore 18.00 nello Stadio Ennio Tardini per i lavori di ristrutturazione che interessano il Gewiss Stadium di Bergamo. Il confronto, che sarà diretto dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, sarà il 113° fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani con l'ausilio del commento tecnico di Daniele Adani.

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara Atalanta-Fiorentina anche in diretta sul proprio pc o su dispositivi mobili tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go . Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo bisognerà scaricare la app su device iOS e Android.

C'è inoltre la possibilità di seguire Atalanta-Fiorentina in diretta streaming attraverso Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Gasperini può disporre di Muriel, che partirà in ogni caso dalla panchina, visto che dovrebbe essere confermata la coppia composta da Ilicic e Duvan Zapata. Sulla trequarti possibile turno di riposo per il 'Papu' Gomez, con Malinovskyi che scalpita e potrebbe fare il suo debutto da titolare. A centrocampo le novità saranno l'impiego di Castagne e Pasalic: il francese agirà sulla destra al posto di Hateboer, il croato farà rifiatare Freuler. Fra i pali ci sarà Gollini, mentre in difesa accanto a Masiello potrebbero trovar spazio Djimsiti e Palomino.

Montella recupera German Pezzella e Benassi: il primo giocherà regolarmente al centro della difesa accanto a Milenkovic e Caceres, mentre il secondo partirà dalla panchina. Nel 3-5-2 dell'Aeroplanino in attacco dovrebbero essere confermati Ribery e Chiesa, ma non è da escludere l'impiego di quest'ultimo come tornante di destra al posto di Lirola e l'utilizzo davanti di uno fra Boateng e il giovane Vlahovic. Per il resto conferme per Pulgar in regia, di Badelj e Castrovilli come mezzali e di Dalbert sulla corsia mancina.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella Ger., Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.