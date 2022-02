Atalanta-Fiorentina dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Fiorentina

Atalanta-Fiorentina Data: 10 febbraio 2022

10 febbraio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Italia 1

Italia 1 Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia prevede il confronto tra Atalanta e Fiorentina. La vincente si confronterà con la squadra che prevarrà nel match tra Juventus e Sassuolo.

L'Atalanta è arrivata a questo turno battendo per 2-0 il Venezia agli ottavi finale. La sfida si è colorata subito di nerazzurro, con il goal al 12' di Muriel. La Dea ha poi chiuso i giochi a due minuti dalla fine, con il sigillo di Maehle.

Più lungo e tortuoso il cammino della Fiorentina. Dopo aver eliminato Cosenza e Benevento nei primi due turni, agli ottavi i viola hanno affrontato in trasferta il Napoli. Una sfida vietata ai deboli di cuore, in cui il Napoli ha siglato il 2-2 negli istanti finali e che poi la squadra di Italiano ha vinto nei supplementari grazie ai goal di Venuti, Piatek e Maleh.

Nell'edizione 1995/96 della Coppa Italia, Atalanta e Fiorentina si sono sfidate addirittura in finale. Nella gara d'andata giocata a Firenze i viola hanno vinto per 1-0 grazie all'implacabile Batistuta, che ha firmato anche lo 0-2 di Bergamo insieme ad Amoruso regalando il trofeo alla formazione gigliata.

Nelle righe seguenti troverete molto altro riguardo ad Atalanta-Fiorentina: dai canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming alle formazioni.

ORARIO ATALANTA-FIORENTINA

Sarà il 'Gewiss Stadium' di Bergamo il teatro del match tra Atalanta e Fiorentina, in programma giovedì 10 febbraio 2022. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE ATALANTA-FIORENTINA IN TV

La sfida tra nerazzurri e viola sarà trasmessa in chiaro su Mediaset, che detiene i diritti della Coppa Italia. Basterà sintonizzarsi su Italia 1 all'orario di inizio della gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La partita che vedrà opposte Atalanta e Fiorentina verrà raccontata per Mediaset da Massimo Callegari, con Andrea Agostinelli.

DOVE VEDERE ATALANTA-FIORENTINA IN STREAMING

Oltre alla diretta tv, c'è la possibilità di vedere Atalanta-Fiorentina in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity, collegandosi al sito da pc oppure scaricando l'app per smartphone e tablet. Inoltre, coloro che sono interessati alla sfida possono collegarsi al sito Sportmediaset.it.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match tra l'Atalanta di Gasperini e la Fiorentina di Italiano verrà seguito integralmente anche qui su GOAL: con la nostra diretta testuale non vi perderete nulla, dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-FIORENTINA

Gasperini potrebbe confermare il 4-2-3-1. Troverà spazio tra i pali Musso, squalificato in vista del prossimo turno di campionato. Possibili dei cambi in difesa con Hateboer sulla destra e Demiral al centro a fianco di Palomino. Sulla sinistra più Maehle di Pezzella, uscito acciaccato contro il Cagliari. De Roon in mediana con Freuler, mentre Boga dovrebbe esordire dal primo minuto giostrando sulla trequarti con Pasalic e Pessina alle spalle di Muriel.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche Italiano dovrebbe inserire forze fresche nel suo 4-3-3 rispetto all'ultima sfida di campionato. Davanti a Terracciano (Dragowski è squalificato), ritrovano posto Odriozola e Martinez Quarta in una difesa completata da Milenkovic e Biraghi. Conferma per Torreira (squalificato in campionato), con Bonaventura e Castrovilli ai suoi lati. In avanti Ikoné, Piatek e Gonzalez, con Cabral che dovrebbe partire dalla panchina.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Pasalic, Pessina, Boga; Muriel.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez.