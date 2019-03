Atalanta-Fiorentina 3-1: Muriel illude, poi la Dea si sveglia e schianta la Viola

Luis Muriel apre le danze, poi la Fiorentina subisce l'Atalanta per quasi tutti i 90 minuti e prende i goal di Ilicic, Gomez e Gosens.

Che sia Coppa Italia o Serie A, all'Atalanta piace segnare tre goal alla Fiorentina. Ma stavolta la Dea riesce anche a subirne solo uno, in aperurtura, con Muriel che illude i tifosi viola. Poi salgono in cattendra Gomez, Ilicic e Gosens. In classifica adesso i bergamaschi appaiano il Torino e la Lazio a 41 punti.

Tra Atalanta e Fiorentina la parola d'ordine è solo una: spettacolo. Zero calcoli, difese con poca copertura, spazi aperti e attacchi ripetuti da entrambe le parti. Pronti, via e Luis Muriel fulmina lo Stadio Atleti Azzurri d'Italia con una giocata delle sue. Si rompe subito l'equilibro e, dopo un momento di grande commozione per il ricordo di Davide Astori , l'Atalanta si sveglia. La squadra di Gasperini alza i giri del motore e colpisce la Viola con un uno-due terrificante firmato da Josip Ilicic e dal Papu Gomez.

7 - Luis Muriel ha segnato sette gol con i primi otto tiri nello specchio effettuati con la maglia della Fiorentina (10 presenze). Cecchino. — OptaPaolo (@OptaPaolo) 3 marzo 2019

Anche all'inizio del secondo tempo, la Dea mostra tutta la sua superiorità in questa partita. La Fiorentina è calata drasticamente di ritmo e di qualità dopo il vantaggio iniziale, e i giocatori dell'Atalanta vanno a nozze. Ci pensa Robin Gosens a calare il tris, su assist di Castagne. Pioli prova a sistemare le cose con gli ingressi di Hugo, Dabo e Pjaca ma non cambia nulla. I minuti finali di partita sono pura accademia dell'Atalanta, che porta a casa un'altra vittoria di prestigio in questo campionato, oltre che punti preziosi per l'Europa...

I GOAL

3' MURIEL 0-1 - Errore di Marten de Roon, passaggio intercettato da Muriel, che lascia sul posto Djimsiti e di sinistro trafigge Gollini.

28' ILICIC 1-1 - Punizione sulla trequarti battuta in modo veloce dall'Atalanta, Ilicic manda a vuoto il suo avversario ai 20 metri e di destro spiazza Lafont dopo una deviazione decisiva di Biraghi.

34' GOMEZ 2-1 - Fa tutto per conto suo l'argentino: parte da prima del centrocampo, elude Milenkovic, sfrutta una difesa viola totalmente disordinata e dal limite scocca il destro decisivo.

59' GOSENS 3-1 - Classica trama offensiva della squadra di Gasperini: dalla destra Castagne mette un cross pennellato per il suo collega sul versante opposto, che praticamente a porta vuota cala il tris.

IL TABELLINO

ATALANTA-FIORENTINA 3-1

Marcatori: 3' Muriel, 28' Ilicic, 34' Gomez, 59' Gosens

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Masiello (49' Palomino), Djimsiti, Mancini; Castagne, de Roon, Freuler (87' Hateboer), Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata (73' Pasalic).

FIORENTINA (3-4-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella (65' Hugo), Ceccherini (85' Pjaca); Laurini (65' Dabo), Veretout, Edimilson Fernandes, Biraghi; Chiesa, Simeone, Muriel.

Arbitro: Marco Guida

Ammoniti: Ceccherini, Masiello, Freuler, De Roon, Veretout, Palomino

Espulsi: -