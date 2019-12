Atalanta, finalmente Zapata: l'attaccante colombiano si è allenato con il gruppo

Duvan Zapata vede la luce in fondo al tunnel dopo il brutto infortunio: l'attaccante si è allenato con la squadra e potrebbe recuperare per il Parma.

Una prima parte di stagione da urlo per l', che strappa lo storico pass per gli ottavi di finale di nonostante la pesantissima assenza di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano ha finalmente smaltito il pesante infortunio che lo aveva fermato ed è tornato ad allenarsi con il resto della squadra.

Questa la nota ufficiale del club nerazzurro sul centravanti classe '91:

"Ripresa degli allenamenti a Zingonia questi pomeriggio per Gomez e compagni dopo la sosta per le festività natalizie. Mister Gasperini ha diretto una seduta di lavoro sul campo principale del Centro Bortolotti in vista del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri sfidare il alle ore 15 del 6 gennaio al Gewiss Stadium di Bergamo nella 18ª giornata della TIM 2019-2020. Tutti a disposizione del tecnico nerazzurro, compreso Zapata che si è allenato con il gruppo".

Smaltito dunque il problema per Zapata, che approfitta della sosta per recuperare la migliore condizione in vista della ripresa del campionato. L'obiettivo dello staff è quello di averlo a disposizione per la sfida del 6 gennaio in programma contro il Parma.