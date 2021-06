Atalanta ed Empoli si sfidano nella finalissima del campionato Primavera: tutto sulle formazioni e su come guardare la gara in tv e streaming.

Ultimo atto del campionato Primavera 2020/21: sarà una tra Atalanta ed Empoli ad aggiudicarsi il titolo di campione d'Italia nella finale dello stadio 'Ricci' di Sassuolo.

Orobici a caccia del quinto trionfo, il terzo consecutivo dopo quelli del 2019 e del 2020: due vittorie con il medesimo risultato (2-1) contro Roma e Sampdoria hanno garantito la partecipazione a questa cruciale gara, nonostante al termine della stagione regolare fosse arrivato solo un quinto posto.

Per i toscani invece si tratterebbe della seconda affermazione dopo l'unica relativa alla stagione 1998/99: dopo aver eliminato la Juventus ai quarti di finale, i ragazzi di Buscè si sono ripetuti al turno successivo contro l'Inter spuntandola addirittura al 121'.

In caso di parità al 90' si disputerebbero i tempi supplementari e, qualora l'equilibrio dovesse persistere, si procederebbe con la battuta dei calci di rigore.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere informati su Atalanta-Empoli Primavera: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

Atalanta-Empoli Primavera si giocherà mercoledì 30 giugno 2021 allo Stadio Ricci di Sassuolo. Calcio d'inizio alle ore 18:30.

La finale del campionato Primavera tra Atalanta ed Empoli sarà visibile in diretta tv su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) che detiene i diritti di trasmissione per l'Italia della competizione.

La diretta streaming di Atalanta-Empoli Primavera sarà disponibile in due modi: tramite pc collegandosi al sito ufficiale di Sportitalia (accedendo alla sezione delle dirette) oppure con dispositivi come smartphone e tablet attraverso l'applicazione scaricabile su sistemi iOS e Android, oltre che su Amazon Fire TV Stick.

ATALANTA (4-3-2-1): Dajcar; Ghislandi, Berto, Ceresoli, Scalvini; Ghisleni, Sidibe, Renault; Gyabuaa, Cortinovis; Italeng.

EMPOLI (4-4-2): Hvalic; Donati, Siniega, Pezzola, Rizza; Asllani, Fazzini, Belardinelli, Baldanzi; Ekong, Lipari.