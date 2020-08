Atalanta eliminata, Gasperini amaro: "Grande rammarico, sembrava fatta"

Un'impresa sfumata proprio all'ultimo, una beffa dolorosa in una notte che resterà nella storia dell': Gian Piero Gasperini ha commentato l'eliminazione dei suoi contro il nel quarto di finale di .

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore nerazzurro si mostra deluso, ma senza rimpianti nei confronti di una stagione comunque memorabile:

"C'è il grande rammarico di essere arrivati molto vicini, mancava pochissimo e sembrava potessimo farcela, sarebbe stata una grande impresa. Rimane la soddisfazione per una grande esperienza e una Champions in crescendo, non posso che ringraziare tutti i ragazzi per la stagione vissuta insieme. Mancava poco, sembrava fatta nonostante le difficoltà di una partita difficile".