Atalanta-Dinamo Zagabria, scontri tra i tifosi prima del fischio d'inizio: 3 feriti non gravi

Un gruppo di tifosi della Dinamo Zagabria è entrato in contatto con quelli dell'Atalanta: feriti in modo non grave 3 bergamaschi, traffico bloccato.

Tensione e paura hanno accompagnato il pre-partita di - in un pomeriggio complicato per la città di Milano, bloccata dal corteo dei tremila tifosi croati che sono arrivati a piedi a San Siro.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', le tifoserie delle due squadre sono entrate in contatto prima di entrare nello stadio e hanno dato vita a violenti scontri con sedie e spranghe di ferro. Le forze dell'ordine presenti sul posto non sono riuscite a evitare gli incidenti, che hanno causato il ferimento non grave di 3 sostenitori bergamaschi.

Il corteo della tifoseria croata è partito dall'Arco della Pace mandando completamente in tilt il traffico di Milano prima di arrivare in zona San Siro. Soltanto in un secondo momento la polizia è intervenuta per riportare la situazione alla normalità, mentre un elicottero sorvegliava tutto dall'alto.