Atalanta-Dinamo Zagabria, le formazioni ufficiali: Pasalic e Gomez dietro Muriel

Gasperini avanza Pasalic sulla trequarti accanto a Gomez, Muriel è la prima punta. Freuler in regia con De Roon. Petkovic-Orsic nella Dinamo Zagabria.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Teophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Petkovic, Orsic.

Appuntamento da non fallire per l'Atalanta di Gasperini, chiamata oggi a vendicare il pesante ko subito nel match d'andata sul campo della Dinamo Zagabria. I nerazzurri devono solo vincere per continuare a sperare nella qualificazione.

Muriel è ancora il terminale offensivo di una prolifica macchina da goal, mentre Pasalic è avanzato sulla trequarti accanto a Gomez per lasciare spazio a Freuler e De Roon in mediana. Gosens e Hateboer gli esterni.

Gli ospiti si affidano al momento positivo di Orsic, che farà coppia con Petkogic nel 3-5-2. Stojanovic e Leovac sulle fasce, Dilaver guida il trio difensivo davanti a Livakovic.