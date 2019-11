Atalanta-Dinamo Zagabria dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta sfida la Dinamo Zagabria per sognare la qualificazione in Champions League: tutte le informazioni sul match di San Siro dei bergamaschi.

L' si gioca contro la Dinamo Zagabria le residue speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. A San SIro nella quinta giornata del gruppo C arrivano i croati e per la 'Dea' c'è un solo obbligo: la vittoria. Sperando che, in contemporanea, lo Donetsk non batta il .

La situazione della 'Dea' è piuttosto chiara e inequivocabile: deve vincere le prossime due, sperando che il Manchester City le vinca entrambe, o che ne vinca una e ne pareggi una. In qualsiasi altro caso, i bergamaschi non riusciranno ad arrivare al tanto agognato secondo posto valido per gli ottavi di Champions.

Il momento non è particolarmente favorevole però, visto che l'Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime 5 partite tra campionato e Champions, segnando solo due reti nelle ultime 4. Inoltre la nella gara d'andata ha travolto i nerazzurri in per 4-0. Un esordio traumatico che ora va dimenticato in casa.

Qui trovate tutto su Atalanta-Dinamo Zagabria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Dinamo Zagabria

Atalanta-Dinamo Zagabria Data: 26/11/2019

26/11/2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA

Atalanta-Dinamo Zagabria si disputerà martedì 26 novembre: calcio d'inizio della sfida, valida per il girone C di , previsto per le ore 21.00. La partita si giocherà allo stadio San Siro di Milano, che ospita le gare interne dell'Atalanta in Champions.

Si giocherà in contemporanea la sfida tra Manchester City e .

Atalanta-Dinamo Zagabria sarà visibile in esclusiva su Sky, l'emittente che detiene i diritti di trasmissione della Champions League. Canale di riferimento sarà Sky Sport Arena, oltre a Sky Sport, al canale numero 252 del satellite. Non sarà dunque prevista trasmissione in chiaro sulle reti Mediaset.

Sarà possibile seguire la partita dell'Atalanta contro la Dinamo Zagabria attraverso SkyGo, servizio di Sky disponibile per tutti gli abbonati. Il match potrà essere visto tramite pc, tablet o smartphone.

La gara sarà anche trasmessa su Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky. A seconda dell'abbonamento sottoscritto, la partita sarà visibile in streaming.

Gasperini non recupera Duvan Zapata e si affiderà al ritrovato Ilicic (squalificato in ) nel tridente insieme a Pasalic e Gomez. Possibili rientri di Castagne e Kjaer tra difesa e centrocampo, ma al momento sembrano favoriti ancora Hateboer e Djimsiti.

La Dinamo Zagabria sarà costretta a fare a meno dello squalificato Moro a centrocampo, con Ivanusec favorito per prendere il suo posto. Potenziale offensivo pericoloso col talento di Dani Olmo a supporto di Orsic e dell'ex Bruno Pektovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Ilicic.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Théophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Orsic, Petkovic.