Atalanta, dicembre da sogno per Zapata: 8 goal in 5 partite, meglio di Messi

Dicembre da urlo per Zapata dell'Atalanta: 8 goal in 5 partite, uno ogni 54,38 minuti. Precede Messi ed Heung-Min Son nei 5 campionati top d'Europa.

Nell'Atalanta che ha fermato la Juventus e che dopo un inizio di campionato complicato è nuovamente in lotta per l'Europa c'è indubbiamente la firma dell'attaccante colombiano Duvan Zapata.

Il classe 1991, arrivato dalla Sampdoria con grandi aspettative, all'inizio ha faticato e non poco ad inserirsi negli schemi e nel gioco di Gasperini, complice anche la partenza a rilento di tutta la squadra.

Ne sono una dimostrazione le cinque panchine collezionate (gli veniva preferito il giovane Barrow) ed un solo goal messo a segno nelle prime 13 giornate (che si univano ai due realizzati nel corso degli sfortunati preliminari di Europa League).

Nel mese di dicembre però le cose sono drasticamente cambiate in positivo. L'ex Napoli e Udinese ha infatti messo a segno ben 8 reti (tre contro i friulani, due contro la Juventus, uno a testa contro Genoa, Lazio e Napoli) in cinque partite, che creano una media di un goal ogni 54,38 minuti.

Un dato che fa di Zapata, al momento, il miglior attaccante in circolazione considerando i principali cinque campionati europei.

Nella speciale classifica del mese di dicembre Zapata precede nientemeno che Lionel Messi (6 goal in 4 partite, media di uno ogni 60 minuti) ed il coreano del Tottenham Heung-Min Son (6 goal in 6 partite, media di uno ogni 70,83 minuti).

Seguono il bomber blucerchiato Fabio Quagliarella (6 goal in 5 partite, media di uno ogni 74,83 minuti) e Timo Werner (5 goal in 5 partite, media di uno ogni 89,4 minuti).

In classifica troviamo anche Mohamed Salah (5 goal in 6 partite, media di uno ogni 92 minuti), Pierre-Emerick Aubameyang (5 goal in 6 partite, media di uno ogni 108 minuti) ed Harry Kane (5 goal in 6 partite, media di uno ogni 90,6 minuti).