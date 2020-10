Atalanta, Depaoli è ufficiale: arriva in prestito dalla Sampdoria

Fabio Depaoli è il colpo dell'Atalanta per mettere una toppa sulla fascia destra, dove Piccini continua a non essere disponibile.

Fabio Depaoli diventa un nuovo giocatore dell', dopo aver già giocato questa stagione in con la maglia della . Arriva quindi un nuovo esterno destro per Gian Piero Gasperini, in prestito.

"Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione del calciatore Fabio Depaoli dalla Sampdoria".

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato le preoccupazioni di Gasperini, che parlava cosi di Piccini, esterno destro acquistato proprio in questo mercato.

"Mi preoccupa la situazione di Piccini, si allena in modo differenziato da 3-4 settimane. Dobbiamo capire se è un giocatore che può tornare presto utile, altrimenti ci mette in difficoltà".

Il giocatore quindi è stato soprattutto acquistato come ricambio di Hateboer sulla fascia destra: l'olandese è partito a bomba in questo inizio di campionato.