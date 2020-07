Atalanta da Scudetto: nel girone di ritorno nessuno ha fatto meglio

Nel girone di ritorno l'Atalanta ha fatto ben 25 punti in dieci partite, come la Lazio e meglio della Juventus. Inter a -7.

L' batte il e di fatto blinda il quarto posto, ma guardando al cammino del 2020 in casa orobica può addirittura esserci qualche rimpianto per ciò che poteva essere.

Quella contro il Napoli d'altronde, come si evince dai dati Opta, è la settima vittoria consecutiva in campionato. L'ennesimo record nella storia dell'Atalanta, che guardando solo al girone di ritorno sarebbe in piena corsa Scudetto.

La squadra di Gasperini infatti ha collezionato ben 25 punti in dieci partite, esattamente quanto la e uno in più della capolista mentre l' è distante addirittura sette punti.

I nerazzurri allenati da Conte hanno messo insieme solo 18 punti come i cugini del e il sorprendente di De Zerbi. Tre in meno del Napoli targato Gattuso.

Napoli contro cui l'Atalanta ha sfatato un altro tabù: gli orobici non riuscivano a battere in casa gli azzurri da quasi quattro anni. La sconfitta di stasera inoltre interrompe la serie di cinque vittorie consecutive della squadra di Gattuso.

Il tutto senza dimenticare come l'Atalanta sia ancora in corsa pure in dove ha già staccato il pass per i quarti di finale. Il sogno è diventato realtà, insomma.