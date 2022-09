Atalanta-Cremonese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta riceve la neopromossa Cremonese nel sesto turno di campionato: ecco dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

ATALANTA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Cremonese

Atalanta-Cremonese Data: 11-09-2022

11-09-2022 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251)

Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La capolista Atalanta affronta la Cremonese nel sesto turno del campionato di Serie A.

Per la seconda volta nella sua storia, l'Atalanta occupa la vetta solitaria del campionato: il successo per 2-0 in casa del Monza proietta i bergamaschi a +2 sulle prime inseguitrici, Napoli e Milan.

La Dea - forte di 4 vittorie e 1 pareggio - vuole proseguire il trend in vetta alla classifica sfidando un'altra neopromossa.

La Cremonese arriva a Bergamo dopo aver mosso la classifica. I grigiorossi, dopo quattro sconfitte di fila, hanno strappato il primo punto del loro campionato pareggiando 0-0 in casa contro il Sassuolo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Cremonese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-CREMONESE

Atalanta-Cremonese si giocherà domenica 11 settembre 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d'inizio alle ore 12.30.

DOVE VEDERE ATALANTA-CREMONESE IN TV

La sfida di Bergamo sarà visibile in diretta su DAZN, app che si può scaricare su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Diretta della partita disponibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

ATALANTA-CREMONESE IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara in diretta streaming scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al portale attraverso pc o notebook.

I clienti Sky possono appoggiarsi al servizio Sky Go.

La terza opzione è NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistato il ticket 'Sport' sarà possibile selezionare la diretta della partita.

Le emozioni di Atalanta-Cremonese in diretta anche su GOAL: collegandosi al sito ufficiale sarà possibile seguire la live testuale del match di Bergamo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN, il match verrà raccontato da Gabriele Giustiniani e Federico Peluso. Su Sky, invece, la coppia di telecronisti sarà Antonio Nucera-Nando Orsi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-CREMONESE

Gasperini potrebbe tornare al 3-4-1-2. Hojlund riferimento offensivo, affiancato da Lookman ed Ederson. In mediana c'è l'inossidabile duo oranje composto da de Roon e Koopmeiners. In difesa Toloi e Demiral assieme al rientrante Okoli. Hateboer e Soppy presidiano le corsie laterali. Muriel ha recuperato e andrà in panchina.

Alvini sceglie ancora Dessers e Okereke con Zanimacchia tra le linee. A centrocampo Pickel e Meité più di Ascacibar e Escalante, mentre Ghiglione e Valeri agiranno da riferimenti laterali. Hendry (favorito su Aiwu), Chiriches e Lochoshvili completano la linea difensiva a tre. In porta gioca Radu.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Højlund. All. Gasperini.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini.