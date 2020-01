Atalanta, Caldara titolare: non giocava in Serie A da un anno e mezzo

Mattia Caldara torna a calcare i campi di Serie A ad un anno e mezzo dalla sua ultima partita. Non succedeva dal 20 maggio 2018.

E’ una serata importante per Mattia Caldara. Il difensore dell’, che da poco è tornato a vestire la maglia nerazzurra dopo una sfortunata esperienza al , ad un anno e mezzo dalla sua ultima presenza, tornerà finalmente a calcare un campo di .

Caldara, che mercoledì scorso è stato schierato dal 1’ nel match di Coppa che ha visto gli orobici opposti alla , è stato inserito da Gian Piero Gasperini nell’undici titolare che sfiderà al .

Una sorta di luce alla fine del tunnel per un calciatore che ha giocato la sua ultima partita nella massima Serie il 20 maggio 2018. Anche allora vestiva la maglia dell’Atalanta e fu impegnato in una sfida sul campo del decisa all’87’ da una rete di testa di Ceppitelli.

Da quel momento prima si è aggregato alla per un brevissimo periodo, poi si è trasferito al Milan nell’ambito di uno scambio con Bonucci. Una serie di infortuni, compreso una rottura del legamento crociato sinistro, non gli hanno mai permesso di esordire in campionato con la maglia rossonera, tanto che la sua avventura all’ombra del Duomo si è chiusa con un’apparizione in , alla quale si è aggiunta una in .

La sfida con la SPAL rappresenta quindi una nuova partenza per un difensore che prima di dover fare i conti con così tanta sfortuna era considerato uno dei migliori d’Italia nel suo ruolo.