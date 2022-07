Atalanta in cima alle spese di calciomercato: prima in Serie A

I riscatti di Demiral e Boga uniti all'acquisto di Ederson hanno portato l'Atalanta a spendere oltre 60 milioni di euro per la stagione 2022/23.

Meno di un mese al ritorno della Serie A. Con il match tra Atalanta e Sampdoria, infatti, prenderà il via il campionato 2022/23: appuntamento il 13 agosto per la nuova annata, con il calciomercato protagonista secondario fino al primo settembre. Colpi principali già messi a segno, soprattutto nelle zone alte della classifica, ma non ancora terminati.

A proposito di Atalanta, la Dea è la squadra che ha investito di più fin qui nel calciomercato estivo. Tre acquisti, uno per reparto, per sistemare la rosa a disposizione del confermato Gasperini, che proverà a riportare i nerazzurri in Europa dopo l'ottavo posto dell'ultima annata.

Uno di questi è Boga, per cui è scattato l'obbligo di riscatto da parte dell'Atalanta: prestito a gennaio e acquisto definitivo per l'ex Sassuolo, deciso a fare la voce grossa nel 2022/23 dopo mesi di grande difficoltà. Zero reti, infatti, in Serie A con i nerazzurri, tra problemi fisici, turnover e prestazioni altalentanti.

22 milioni per l'obbligo di riscatto di Boga, nel reparto offensivo dell'Atalanta insieme a Muriel, Zapata e Malinovskyi. Qualche metro dietro agirà invece Ederson, arrivato alla Dea per circa 21 milioni a titolo definitivo: dopo l'ottima stagione alla Salernitana, la formazione nerazzurra è stata più lesta di tutte nel portare tra le proprie fila il brasiliano, cercato in passato anche dal PSG.

L'articolo prosegue qui sotto

In difesa è stato confermato Demiral, che sembrava poter tornare alla Juventus, prima dell'accordo definitivo: riscatto da parte dell'Atalanta, che ha versato 20 milioni nelle casse dei bianconeri per avere in squadra il giocatore turco. Il suo futuro rimane in bilico, ma per forza di cose la Dea valuterà solamente cifre dai 30 in su per la sua eventuale cessione.

L'Atalanta ha fatto cassa con diverse cessioni, alcune delle quali sulla base di obblighi di riscatto. Sono partiti tra gli altri Sutalo e Lovato, quest'ultimo passato alla Salernitana sulla base dell'operazione Ederson. Difficile, però, che la formazione rimanga così intonsa nelle prossime settimane.

Anche in entrata l'Atalanta dovrebbe sistemare qualche punto a breve, su tutti l'attaccante: in arrivo c'è Pinamonti, che porterà ad una cessione in attacco. Il nome è sempre quello di Zapata, continuamente al centro delle voci ma da anni costantemente guida dei nerazzurri.