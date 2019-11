Atalanta-Cagliari, Ilicic espulso: calcio a gioco fermo a Lykogiannis

Grande ingenuità di Josip Ilicic, che rimedia un rosso diretto dopo lo scontro con Lykogiannis: punita la reazione dello sloveno.

Saltano i nervi a Josip Ilicic dopo il vantaggio del sul campo dell' : lo sloveno è stato punito con un cartellino rosso poco prima dell'intervallo per un calcio a gioco fermo rifilato al giocatore greco Lykogiannis .

Il corpo a corpo è avvenuto poco fuori la linea del fallo laterale: i due si agganciano e il terzino rossoblù allarga il braccio colpendo sul viso il nerazzurro, che reagisce ingenuamente calciando l'avversario sotto gli occhi dell'arbitro: immediata l'espulsione.

Si complica la partita per gli uomini di Gasperini, chiamati a ribaltare lo svantaggio dell'autogoal di Pasalic con un uomo in meno e che potrebbero perdere Ilicic per almeno altre due partite. Dea anche poco fortunata oggi: dopo la rocambolesca azione dello 0-1 il Papu Gomez scarica un gran destro dalla distanza ma trova la traversa.