Atalanta-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Atalanta-Cagliari

• Data: 6 febbraio 2022

• Orario: 12.30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida in casa il Cagliari di Walter Mazzarri nel lunch match della 24ª giornata di Serie A. I bergamaschi occupano attualmente la 4ª posizione in classifica con 43 punti, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, mentre i sardi si trovano al terzultimo posto a quota 17, con un cammino di 3 vittorie, 8 pareggi e 12 k.o.

Il bilancio dei 27 confronti disputati in casa della Dea sorride a quest'ultima, che conduce nelle statistiche con 16 affermazioni, a fronte di 6 vittorie degli isolani e 5 pareggi. Il Cagliari, tuttavia, ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A in casa dei nerazzurri, che comunque hanno prevalso nel confronto più recente. Al Gewiss Stadium si affrontano la squadra che ha subito meno reti da palla inattiva, l'Atalanta (5) e quella che ne ha subiti più di tutte, il Cagliari (ben 19). I nerazzurri vengono da 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 gare, mentre i rossoblù hanno rimediato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle precedenti 4 giornate. I bomber delle due squadre, Duvan Zapata per i bergamaschi (9 goal segnati) e João Pedro per i sardi (10 goal all'attivo) non saranno entrambi della partita, il primo per infortunio, il secondo per squalifica. Fra i bergamaschi, tuttavia, ci sono due giocatori cui i difensori dei sardi dovranno prestare particolare attenzione: Luis Muriel, sempre a segno negli ultimi tre confronti con i rossoblù, e Mario Pasalic, autore di 2 goal e un assist nelle precedenti 3 sfide. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-CAGLIARI

Atalanta-Cagliari si disputerà la mattina di domenica 6 febbraio 2021 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Begamo. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 56ª fra le due formazioni nel massimo campionato, e sarà arbitrata dal signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna, è in programma alle ore 12.30.

DOVE VEDERE ATALANTA-CAGLIARI IN TV

Il lunch match Atalanta-Cagliari sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida di Serie A Atalanta-Cagliari sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Atalanta-Cagliari su DAZN sarà curata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Su Sky invece il telecronista sarà Andrea Marinozzi, con Lorenzo Minotti come seconda voce.

ATALANTA-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

Mediante DAZN e Sky Go gli utenti potranno vedere il lunch match Atalanta-Cagliari in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle due piattaforme, e sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

I clienti DAZN, al termine del confronto, avranno inoltre a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite della Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Atalanta-Cagliari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-CAGLIARI

Gasperini non potrà contare sugli indisponibili Ilicic, Miranchuk e Duvan Zapata. Il peso dell'attacco dovrebbe ricadere sul colombiano Muriel, che sarà supportato nell'occasione da Malinovskyi e Pasalic, quest'ultimo favorito su Pessina. A centrocampo i due interni saranno De Roon (in vantaggio su Koopmeiners) e Freuler, mentre Zappacosta e Pezzella presidieranno le due fasce laterali. In difesa, davanti al portiere Musso, linea a tre composta da Toloi, Demiral e Palomino, quest'ultimo favorito su Djimsiti.

Mazzarri risponderà con il suo classico 3-5-2. Rossoblù in emergenza in attacco, dove João Pedro è squalificato e Keita è impegnato in Coppa d'Africa. La scelta ricadrà con ogni probabilità su Pavoletti e l'uruguayano Pereiro, in vantaggio sul giovane Gagliano. A centrocampo Marin dovrebbe sacrificarsi nel ruolo di playmaker, con il neo arrivato Baselli e Grassi mezzali. Sulle fasce agiranno invece Bellanova a destra e Dalbert (favorito su Lykogiannis) a sinistra. Problemi anche in difesa, con Altare e Zappa positivi al Covid come Carboni. Al loro posto dovrebbe partire dal 1' Ceppitelli nella linea a tre con Lovato e Goldaniga. In porta recupera invece Cragno. Ai box anche Nandez, Rog, Walukiewicz e Strootman.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Goldaniga; Bellanova, Baselli, Marin, Grassi, Dalbert; Pereiro, Pavoletti.