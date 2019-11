Atalanta-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta sfida il Cagliari nel lunch match dell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalla formazione a dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini e il di Rolando Maran si affrontano nel lunch match dell'11ª giornata di in una sfida dal forte sapore europeo. I bergamaschi sono quarti in classifica con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, i sardi occupano invece il 5° posto assieme a e con 18 punti e un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Segui Atalanta-Cagliari in diretta streaming su DAZN

Nei 25 precedenti in Serie A disputati in casa dei nerazzurri, la Dea conduce statisticamente con 15 vittorie, 5 pareggi e 5 successi esterni del Cagliari. I rossoblù, in particolare, hanno vinto le ultime 2 partite in trasferta contro l'Atalanta. Gli isolani sono la squadra del massimo campionato affrontata almeno 50 volte contro cui l'Atalanta ha la miglior media punti (1,38 a gara).

I lunch match non portano molto bene al Cagliari, che non ha mai vinto nelle ultime 7 partite giocate di domenica alle 12.30 (3 pareggi e 4 sconfitte), mentre i bergamaschi hanno vinto tutti gli ultimi 4 lunch match che li hanno visti protagonisti. Nel caso in cui uscisse imbattuto dal Gewiss Stadium, il Cagliari porterebbe a 5 le trasferte consecutive senza sconfitte a inizio stagione, eguagliando quanto fatto dalla squadra del 1969/1970, che a fine anno conquistò lo Scudetto.

Il colombiano Luis Muriel è il miglior marcatore della Dea con 8 reti, mentre João Pedro, con 5 goal, è il giocatore più prolifico dei rossoblù. Il brasiliano e Simeone hanno segnato in tutto 8 reti: era dalla stagione 2004/2005 che una coppia d'attacco del Cagliari non realizzava almeno 8 centri nelle prime 10 partite di campionato. In quell'occasione furono David Suazo (3 goal) e Mauro Esposito (5 reti). In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-CAGLIARI

Atalanta-Cagliari si disputerà la mattina di domenica 3 novembre 2019 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitra dal signor Rosario Abisso della sezione di , è previsto per le ore 12.30. Sarà il 51° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il lunch match Atalanta-Cagliari sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Atalanta-Cagliari sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Massimo Callegari, con il supporto del commento tecnico di Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN avranno la possibilità di seguire Atalanta-Cagliari anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, per un massimo di 6 per account e di 2 in funzione assieme. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la gara nel palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Gasperini avrà fuori per squalifica De Roon a centrocampo e Zapata ancora ai box per infortunio. In attacco Muriel dovrebbe far coppia con Gomez - con Malinovskyi sulla trequarti - a meno che il tecnico di Grugliasco non decida di tenere a riposo l'argentino invece di Ilicic. A centrocampo, al posto del giocatore olandese, spazio a Pasalic con Freuler, mentre Castagne potrebbe essere schierato da esterno destro, con Gosens a sinistra. In difesa torna Masiello, al centro Palomino potrebbe spuntarla su Kjaer e Djimsiti.

Problemi in difesa per Maran, che dovrà rinunciare nuovamente a capitan Ceppitelli, vittima della fascite plantare. Al suo posto al centro, accanto a Pisacane, sarà confermato l'estone Klavan, mentre a destra Cacciatore potrebbe trovar spazio a discapito di Faragò e a sinistra Lykogiannis rileverà lo squalificato Luca Pellegrini. Soliti dubbi in mezzo al campo, legati per lo più alla posizione di Nainggolan: il belga potrebbe essere impiegato da playmaker, con Castro in questa ipotesi sulla trequarti, oppure essere utilizzato ancora in posizione più avanzata, con Cigarini nuovamente in regia. Fuori dai convocati Birsa, mentre in attacco sarà riproposto il tandem João Pedro-Simeone.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone