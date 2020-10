Atalanta-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta sfida il Cagliari nel lunch match della 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ATALANTA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 4 ottobre 2020

4 ottobre 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida in casa il Cagliari di Eusebio Di Francesco nel lunch match della 3ª giornata di . I bergamaschi sono fra le squadre di vertice dopo 2 giornate, avendo ottenuto 2 vittorie, mentre i sardi navigano nelle retrovie della classifica con un solo punto, frutto di un pareggio al debutto in trasferta contro il , cui è seguito una sconfitta in casa contro la .

Nei 26 precedenti giocati nel massimo campionato in casa della Dea, quest'ultima conduce nelle statistiche con 15 successi, 6 vittorie del Cagliari e 5 pareggi. L'Atalanta tuttavia non batte il Cagliari in casa da 4 stagioni: l'ultima vittoria risale infatti al 2-0 del 5 febbraio 2017 (doppietta del Papu Gomez). Da allora gli isolani hanno sempre vinto, violando per 3 anni consecutivi il campo dei lombardi.

Il Papu Gómez, autore di una doppietta nel recupero contro la Lazio, è il miglior marcatore dei bergamaschi con 3 reti segnate, mentre fra i rossoblù è andato a segno finora il solo Giovanni Simeone.

Lo stesso numero 10 atalantino, assieme a Domenico Morfeo e a Maurizio Ganz, è il bomber di sempre della Dea in questa sfida, mentre il miglior marcatore del Cagliari in campionato contro l'Atalanta è il mitico Gigi Riva, attuale presidente onorario del sodalizio rossoblù. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-CAGLIARI

Atalanta-Cagliari si disputerà la mattina di domenica 4 ottobre 2020 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, è in programma alle ore 12.30. Sarà il 53° confronto fra le due squadre in Serie A.

Il lunch match Atalanta-Cagliari sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Atalanta-Cagliari sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della sfida sarà affidata ad Edoardo Testoni, con Dario Marcolin al commento tecnico.

La partita Atalanta-Cagliari sarà visibile per i clienti DAZN in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno anche seguire Atalanta-Cagliari in diretta testuale sul sito. Collegandosi con il portale, avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi della sfida dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Gasperini non avrà a disposizione 4 elementi per la sfida contro i rossoblù: oltre al portiere Gollini mancheranno infatti per problemi fisici Miranchuk, Piccini e Pessina. Davanti potrebbe essere riproposto dal 1' Muriel, che prenderebbe il posto di Malinovskyi, in coppa con Duvan Zapata, con Gomez a supporto sulla trequarti. A centrocampo il consueto tandem composto da De Roon e Freuler, mentre Hateboer e Gosens presidieranno le due fasce. Dietro, davanti a Sportiello, Toloi, Palomino e Romero dovrebbero comporre la difesa a tre.

Di Francesco punterà sul 4-3-3 e dovrà fare a meno dell'infortunato Pereiro e di Ceppitelli e Cerri, questi ultimi due reduci da un periodo di isolamento per la positività al Coronavirus. Davanti a Cragno, Faragò e Lykogiannis sono favoriti per il ruolo di esterni bassi rispettivamente a Zappa e Tripaldelli, mentre al centro dovrebbe debuttare dal 1' in coppia con Klavan il nuovo acquisto rossoblù Godin. A centrocampo la regia sarà affidata al rumeno Marin, mentre Nandez e Rog saranno le due mezzali. Davanti, nel tridente, Simeone agirà da centravanti, con Sottil e João Pedro nel ruolo di esterni offensivi. Pavoletti, Despodov e il giovane Luvumbo potrebbero rappresentare soluzioni interessanti dalla panchina.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; D. Zapata, Muriel

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Godin, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro