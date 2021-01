Atalanta-Cagliari dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta sfida il Cagliari nell'ottavo di Coppa Italia: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni per la visione in tv e streaming.

ATALANTA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 14 gennaio 2021

14 gennaio 2021 Orario: 21.15

21.15 Canale : Rai

Rai Streaming: RaiPlay

Reduce da tre successi di fila in campionato, tutti arrivati nel 2021, l'Atalanta si appresta a tuffarsi nella Coppa con la sfida al Cagliari nell'ottavo di finale in gara secca.

Confronto interessante tra due club di : se i bergamaschi sono all'esordio in questa edizione, un discorso diverso è da fare invece per i sardi, entrati in scena a partire dal terzo turno eliminatorio.

Eliminate (1-0) e (2-1): in caso di successo anche a Bergamo, gli uomini di Eusebio Di Francesco sfiderebbero ai quarti la vincente del confronto tra e .

Altre squadre

Un precedente tra Atalanta e Cagliari risale proprio alla stagione in corso, giocato peraltro al 'Gewiss Stadium': 5-2 il risultato finale in favore dei nerazzurri, letteralmente straripanti con ben cinque marcatori diversi, tra cui anche il 'Papu' Gomez.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente su Atalanta-Cagliari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-CAGLIARI

Atalanta-Cagliari si disputerà giovedì 14 gennaio 2021 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Calcio d'inizio fissato per le ore 21:15. L'arbitro sarà il signor Federico Dionisi della sezione di L'Aquila.

Il match tra Atalanta e Cagliari sarà visibile in diretta tv sulla Rai che detiene i diritti di trasmissione della : Rai 2 il canale designato, con collegamento a partire dalle 21.05, subito dopo la fine dell'edizione serale del TG2. Il post-partita, con commenti e interviste, lo troverete su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre).

La visione di Atalanta-Cagliari sarà disponibile anche in diretta su RaiPlay, servizio gratuito con cui è possibile assistere a tutta la programmazione della Rai. Collegandosi sul sito www.raiplay.it dal pc o scaricando l'applicazione dedicata su smartphone o tablet, si potrà accedere alla sezione desiderata.

Qui su Goal potrete seguire Atalanta-Cagliari grazie alla nostra diretta testuale, utile per rimanere costantemente aggiornati sugli eventi del 'Gewiss Stadium'.

Muriel verso una maglia da titolare in avanti, coadiuvato da Miranchuk e supportato sulla trequarti da Malinovskyi. Chance dal 1' a destra per Maehle, Pessina arretrato a centrocampo. Toloi, Romero e Djimsiti in difesa a protezione della porta di Gollini.

Pavoletti punta di diamante nel 4-3-2-1 di Di Francesco, Pereiro e Sottil alle sue spalle in veste di rifinitori. Riposo per Nainggolan in mediana, spazio per Oliva. Sull'out difensivo di destra potrebbe rivedersi Pisacane, in uscita da tempo e in procinto di firmare con il .

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Muriel.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Godin, Tripaldelli; Nandez, Marin, Oliva; Pereiro, Sottil; Pavoletti.