Atalanta-Cagliari 0-2: colpo dei sardi a Bergamo, quarto posto agganciato

L'autogoal di Pasalic e la rete di Oliva decidono l'anticipo delle 12.30: il Cagliari passa al Gewiss Stadium di Bergamo e aggancia il quarto posto.

Il sogna sempre più in grande e ora vede anche la . La squadra di Rolando Maran passa sul campo dell’ per 0-2, con un goal per tempo, e aggancia proprio i bergamaschi a quota 21, al quarto posto. Si tratta del nono risultato utile consecutivo per Nainggolan e compagni, la sesta vittoria.

Il tridente composto da Gomez, Ilicic e Muriel scelto da Gasperini fatica a trovare distanze e creare le occasioni, merito anche della grande pressione del Cagliari. Le prime occasioni sono rossoblù e alla mezz’ora arriva anche il primo goal della gara: una punizione dii Lykogiannis subisce diverse deviazioni, quella decisiva è di Pasalic alle spalle dell’incolpevole Gollini.

I padroni di casa crollano anche mentalmente quando Ilicic, al 39’, scalcia di nuovo Lykogiannis a gioco fermo dopo un contatto: rosso diretto. Dalla panchina arrivano Hateboer e Malinovskiy per provare a rimettere in piedi la gara, ma oltre ad alcune conclusioni dell’ucraino la produzione offensiva rimane scarna.

Così il Cagliari ringrazia e arriva al raddoppio, con la triangolazione tra Simeone e Oliva conclusa dall’uruguagio con il destro che si insacca. Dopo lo 0-2 Il Cagliari riesce a gestire fino ai minuti finali, quando l’ingresso di Barrow al posto di Muriel restituisce vivacità all’attacco orobico, ma non porta risultati concreti.

A festeggiare è il Cagliari, che continua a convincere e a sognare sempre più in grande. Staccato il fermo a 18, ora i sardi sognano.

IL TABELLINO

ATALANTA-CAGLIARI 0-2

MARCATORI: 32' aut. Pasalic, 58' Oliva.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 5.5; Toloi 5, Djimsiti 5, Palomino 4.5; Castagne 5.5, Pasalic 5, Freuler 5, Gosens 4.5 (46' Hateboer 5); Gomez 5 (46' Malinovskiy 6); Ilicic 4, Muriel 4.5 (78' Barrow s.v.). All.: Gasperini

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen 7; Cacciatore 6.5, Pisacane 6.5, Klavan 6.5, Lykogiannis 7; Castro 7 (88' Ionita s.v.), Oliva 7.5, Rog 6.5 (71' Nandez 6.5); Nainggolan 7; Joao Pedro 7, Simeone 7 (85' Cerri s.v.). All.: Maran

AMMONITI: Rog, Lykogiannis, Oliva, Malinovskiy, Toloi.

ESPULSI: 39' Ilicic.