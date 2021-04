Atalanta, chi si rivede: Hateboer torna titolare dopo tre mesi

L'esterno olandese è stato ai box per tre mesi, ora il ritorno in campo, da titolare contro il Bologna.

L'Atalanta ha ritrovato Hans Hateboer. Dopo un lunghissimo stop di tre mesi, l'esterno olandese fa il suo rientro in campo contro il Bologna, da titolare.

L'ultima presenza dell'esterno destro era stata contro il Milan lo scorso 23 gennaio. Poi un problema al piede, per la precisione la frattura del quinto metatarso del piede sinistro, lo ha tenuto fuori fino ad oggi. Giorno del rientro. Da titolare.

Gasperini ritrova dunque uno dei suoi elementi imprescindibili. Un calciatore che al pari di Gosens e Castagne - quest'ultimo salpato in direzione Leicester - hanno saputo trarre beneficio dalla cura del tecnico piemontese, capace di plasmare dei diamanti grezzi in veri e propri cavalli di razza liberi di galoppare sulle corsie di competenza.

L'esterno di destra olandese, nella prima parte di stagione, ha messo insieme un complessivo di 17 presenze tra campionato e coppe, con due reti messe a referto e realizzate nelle prime due giornate di campionato: goal partita all'Olimpico Grande Torino contro il Toro e altro sigillo decisivo in quel di Roma contro la Lazio.

Un recupero di fondamentale importanza per il rush finale di stagione che vede la Dea in corsa sul duplice obiettivo qualificazione Champions e finale di Coppa Italia da contendere alla Juve, a Reggio Emilia, la sera del 19 maggio. Farlo con un Hateboer in più nel motore non può che essere un valore aggiunto.