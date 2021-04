Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: Mihajlovic a tre, c'è Palacio

Gli emiliani con De Silvestri e Skov Olsen a tutta fascia, mentre l'ex Barrow è davanti con l'argentino. Gasperini con Duvan e Muriel, out Ilicic.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer; De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Muriel, D. Zapata.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Antov, Soumaoro, Danilo; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Soriano, Skov Olsen; Barrow, Palacio.

Gasperini torna alla difesa a tre grazie al rientro di Hans Hateboer, che non giocava da 18 partite. Maehle si sposta a sinistra, mentre De Roon e Freuler compongono il duo centrale. Per il posticipo della 33ª giornata c'è il riposo per Pessina e Ilicic: ci sono Malinovskyi e Muriel insieme a Zapata. Toloi, Romero e Djimsiti davanti a Gollini.

Mihajlovic si mette a specchio: Antov e Danilo insieme a Soumaoro nella difesa a tre davanti a Skorupski, con De Silvestri e Skov Olsen sulle corsie. Schouten, Svanberg e Soriano compongono il trio mediano. Davanti l'esperto Palacio con l'ex Barrow.