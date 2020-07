Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: Pasalic titolare

Nell'Atalanta giocano titolari De Roon e Castagne, panchina per Malinovskyi. Bologna con Skov Olsen e Svanberg, fuori Orsolini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Dopo il pari contro il , l' di Gasperini vuole ottenere punti utili per secondo o terzo posto, così da evitare l'eventualità che un quarto piazzamento non conduca alla . Di fronte il di Mihajlovic, già salvo, ma anch'esso deciso ad avere la miglior posizione possibile in campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

Senza Ilicic, Gasperini punta su Pasalic sulla trequarti insieme a Gomez: prima punta ancora una volta Zapata, Muriel parte dalla panchina. A centrocampo De Roon e Freuler, con Gosens e Castagne esterni in virtù della squalifica di Hateboer. In porta Gollini sarà difeso da Toloi, Caldara e Palomino.

Altre squadre

Mihajlovic risponde con il 4-2-3-1 in cui Palacio sarà l'unica punta: alle sue espalle giocano Skov Olsen, Soriano e Barrow, mentre Orsolini si siede in panchina. Medel e Svanberg sono gli interni, con Krejci e Tomiyasu terzini. Tra i pali come di consueto Skorupski, mentre Danilo e Denswil sono i centrali.