Atalanta-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta ospita il Benevento per la 36ª giornata di Serie A. Tutto sul match: dalle formazioni a dove seguire la partita in tv e streaming.

ATALANTA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Benevento

Atalanta-Benevento Data: 12 maggio 2021

12 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport (254 del satellite)

(254 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Per la Serie A è tempo di turno infrasettimanale. L'Atalanta ospita il Benevento al Gewiss Stadium nell'appuntamento serale valevole per la 36ª giornata di campionato. La Dea, seconda forza del campionato, vuole compiere un altro passo decisivo lungo il cammino che conduce verso la fase a gironi della Champions League.

La formazione agli ordini di Gian Piero Gasperini è reduce dallo show in casa del Parma e nel fortino di casa riceve la formazione sannita alle prese con una situazione a dir poco disperata.

Il crollo verticale nel girone di ritorno ha fatto sprofondare gli uomini di Filippo Inzaghi al terzultimo posto in classifica e ora per i sanniti si fa davvero dura dopo il tonfo interno contro il Cagliari, match dal sapore di spareggio salvezza.

All'andata, nel teatro dello Stadio Vigorito la Dea banchettò con un secco 4-1 impreziosito dalle reti di Ilicic, Zapata, Toloi e Muriel. Di Sau l'inutile punto della bandiera.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Benevento: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-BENEVENTO

Atalanta-Benevento, sfida valevole per la 36ª giornata di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

Atalanta-Benevento verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, che detiene i diritti per trasmettere 7 partite su 10 di ogni giornata del campionato di Serie A. I canali di riferimento sui quali sarà possibile assistere alla sfida del Gewiss Stadium sarà Sky Sport (254 del satellite).

Gli abbonati di Sky potranno seguire la diretta di Atalanta-Benevento anche in streaming, attraverso l'applicazione Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet.

A disposizione c'è anche il NOW, il servizio streaming on demand di Sky che vi permetterà di non perdervi neanche un'istante del match di Bergamo. Sarà sufficiente acquistare il pacchetto "Sport" prima di selezionare l'evento dal palinsesto.

Atalanta-Benevento tutta da vivere anche attraverso la diretta testuale di Goal. Collegandovi con il portale riceverete aggiornamenti in diretta dal Gewiss Stadium, a partire dalle formazioni ufficiali sino alle interviste post gara.

Scontata la squalifica, Gollini ritorna tra i pali. Hateboer e Gosens sugli esterni, Romero guiderà come sempre la difesa a tre. A centrocampo Freuler e de Roon rappresentano le certezze, mentre insieme a Zapata dovrebbero ritrovare i galloni da titolare sia Pessina che Muriel.

Il Benevento, alle prese con la squalifica di Schiattarella ammonito contro il Cagliari, potrebbe proporre una mediana con Ionita, Viola e Hetemaj. Possibile difensa a quattro con Letizia e Barba come terzini. Goal e speranze affidate a Lapadula, supportato da Caprari e Improta.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Muriel.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula.