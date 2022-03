ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Bayer Leverkusen

Atalanta-Bayer Leverkusen Data: 10-03-2022

10-03-2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN , TV8, Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite)

(202 del satellite), (213 del satellite) e (canale 252 satellite) Streaming: DAZN, Sky GO, NOW, TV8.it

L'Atalanta riceve il Bayer Leverkusen a Bergamo: al Gewiss Stadium va in scena la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League.

Esame teutonico per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che si presenta all'appuntamento degli ottavi di finale dopo aver estromesso l'Olympiakos nel doppio turno precedente: 2-1 a Bergamo griffato dalla doppietta di Djimsiti e 3-0 al Pireo grazie alle due meraviglie di Malinovskyi, seguenti in ordine temporale al blitz d'apertura di Maehle.

L'imperativo dei nerazzurri è quello di cancellare l'ultimo e nefasto precedente contro una tedesca: la Dea, nella stagione 2017-18, è stata infatti eliminata proprio agli ottavi di Europa League dal Borussia Dortmund.

Di fronte a Muriel e compagni ci sarà il Bayer Leverkusen di Gerardo Seoane. I tedeschi, a differenza dell'Atalanta retrocessa dalla Champions, hanno disputato e vinto il proprio girone di Europa League lasciandosi alle spalle Betis, Celtic e Ferencvaros. Score che ha permesso alle Die aspirin di accedere direttamente alla top 16 del torneo senza passare dagli spareggi. In Bundesliga, il Bayer Leverkusen è reduce dal pareggio in casa del Bayern Monaco e in classifica viaggia al terzo posto alle spalle proprio dei bavaresi e del Borussia Dortmund.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Bayer Leverkusen: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN

Atalanta-Bayer Leverkusen si giocherà giovedì 10 marzo 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è stato fissato per le ore 21.00.

DOVE VEDERE ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN IN TV

La gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League verrà trasmessa in diretta su DAZN: agli abbonati basterà scaricare l'app su smart tv compatibili oppure collegare il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Il faccia a faccia di Bergamo tra nerazzurri e tedeschi sarà trasmesso anche da Sky: i canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire la partita sono Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite).

La sfida del Gewiss Stadium si potrà seguire in diretta e in chiaro anche su TV8 (8 del digitale terrestre).

ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN IN DIRETTA STREAMING

Diverse le opzioni per seguire Atalanta-Bayer Leverkusen anche in diretta streaming: gli abbonati DAZN potranno collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app su dispositivi mobili.

Lo stesso procedimento potrà essere seguito dai clienti Sky, ma attraverso il servizio Sky Go.

A disposizione c'è anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà necessario acquistare il pacchetto 'Sport' prima di selezionare la partita dalla programmazione.

Infine, c'è anche l'opzione streaming gratuito rappresentata dal sito TV8.it: basterà collegarsi al portale e avviare la diretta della sfida.

Le emozioni e il racconto integrale di Atalanta-Bayer Leverkusen sarà disponibile anche su GOAL: collegandosi al sito di goal.com si potrà seguire la consueta diretta testuale che vi racconterà ogni fase del match di Bergamo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda Sky, la telecronaca del match sarà affidata a Federico Zancan, coadiuvato in cabina di commento da Giancarlo Marocchi. Su DAZN, invece, toccherà a Stefano Borghi e a Simone Tiribocchi raccontare il match di Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN

Muriel in campo come riferimento avanzato, sorretto da Koopmeiners e Malinovskyi. A centrocampo de Roon al fianco di Freuler con Hateboer a destra e Maehle in leggero vantaggio ma in ballottaggio con Zappacosta uscito malconcio dal match con la Roma. In porta Musso, difesa a tre: Toloi, Demiral, Palomino.

Bayer senza Schick e Bellarabi e con il dubbio Andrich alle prese con un problema al ginocchio. In caso di forfait largo ad Aranguiz in mediana con Demirbay. In avanti ci sarà Alario, supportato dal tridente Diaby-Wirtz-Adli. In difesa linea a quattro a protezione di Hradecky: Frimpong e Hincapié sulle corsie, Tah e Tapsoba coppia centrale.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Aranguiz, Demirbay; Diaby, Wirtz, Adli; Alario. All. Seoane