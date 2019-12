Atalanta, Arana chiede spazio: "Mi sento a disagio, non ho possibilità di giocare"

In campo con il contagocce fin qui, l'esterno dell'Atalanta potrebbe salutare Bergamo a gennaio: "Valuteremo le offerte".

Quattro presenze, 75 minuti. Guilherme Arana, esterno brasiliano in forza all', non è certo una prima scelta per Gasperini. Chiuso da Castagne, Gosens ed Hateboer, il verdeoro ha giocato pochissimo in e difficilmente nel 2020 continuerà a vestire la maglia dei nerazzurri in quel di Bergamo.

In prestito dal , con diritto di riscatto in favore dell'Atalanta, Arana ha evidenziato di non essere per nulla felice dell'attuale situazione: vorrebbe giocare e mettere in mostra quello che sa fare, ma la grande concorrenza non permette al 22enne di dire la sua.

Intervistato da Estadio Deportivo, Arana non si è nascosto:

"Mi sento a disagio, club e allenatore non mi hanno dato la possibilità di dimostrare il mio valore".

A gennaio Arana potrebbe dunque lasciare l'Atalanta per una nuova avventura e in queste settimane valuterà attentamente il da farsi:

"Parlerò con i miei procuratori e valuteremo le offerte. Questa volta non possiamo sbagliare, deciderò anche insieme alla mia famiglia".

"Non so perchè ho poco spazio e anche se i miei compagni di reparto vanno bene, speravo di giocare con maggior continuità".

Le fasce dell'Atalanta sono fondamentali per il gioco di Gasperini ed Arana non è considerato un titolare, o la prima alternativa:

Acquistato la scorsa estate, Arana sperava in ben altro:

"Non sono venuto a Bergamo per restare un anno in panchina. Sono arrivato per essere protagonista nel calcio europeo, in un club affermato, in Champions. Voglio giocare, sono convinto che presto le cose andranno bene".

Non resta che aspettare.