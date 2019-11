Atalanta in ansia, problemi per Muriel con la Colombia: Juventus a rischio

Luis Muriel non ha giocato contro l'Ecuador per un problema fisico non meglio specificato. Sabato pomeriggio c'è Atalanta-Juventus.

Non c'è pace per l'attacco dell' che recupera Duvan Zapata ma rischia di perdere nuovamente il connazionale Luis Muriel , out con la per un problema fisico non meglio specificato.

Muriel avrebbe dovuto giocare da titolare la gara contro l' di questa notte ma invece non è sceso in campo. Forfait spiegato poi dalla Federazione colombiana come "decisione medica".

A questo punto resta da capire quali siano le reali condizioni di Muriel e se l'attaccante possa recuperare in tempo per Atalanta - , partita in programma sabato prossimo alle ore 15.

In caso contrario, ovviamente, Gasperini dovrà decidere se rischiare il rientrante Zapata dal 1' dato che Ilicic, possibile alternativa come falso 9, non ci sarà causa squalifica.

Muriel la scorsa estate aveva subito un serio infortunio proprio con la Colombia. La speranza dell'Atalanta, ovviamente, è che stavolta non si tratti di nulla di grave.