Atalanta, ansia per Muriel: sospetta distorsione al ginocchio, rischia un lungo stop

Luis Muriel rischia di dover saltare diverse gare dopo l'infortunio di oggi sul campo del Genoa: sospetta distorsione al ginocchio.

L' sorride a metà dopo la vittoria sul campo del ottenuta all'ultimo respiro con la splendida rete di Zapata: i nerazzurri rischiano infatti di perdere Luis Muriel, uscito malconcio dal campo a causa di un problema al ginocchio.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', le condizioni dell'attaccante colombiano preoccupano lo staff medico nerazzurro: una sospetta distorsione al ginocchio rischia di tenere lontano dai campi di gioco l'ex per un lungo periodo.

In questo momento filtra pessimismo dall'ambiente nerazzuro: sarebbe una brutta notizia per Gasperini, che dovrebbe rinunciare alla tecnica di un giocatore capace di cambiare le partite proprio in vista del debutto in .