Atalanta, ammenda di 10 mila euro per il comportamento del presidente Percassi

È stata inflitta un'ammenda da 10 mila euro all'Atalanta: punito il comportamento del presidente Percassi all'intervallo della partita col Verona.

Il Giudice Sportivo ha inflitto una multa di 10 mila euro all' per il comportamento del presidente Antonio Percassi all'intervallo della partita vinta per 3-2 contro il Verona nello scorso turno di .

È stato punito il comportamento del presidente della 'Dea', colpevole di essere entrato nella sala VAR all'intervallo della partita col per lamentarsi dell'operato degli arbitri. Percassi sarebbe quindi entrato nella stanza adibita a sala VAR, un comportamento espressamente vietato dalla Federazione.

Di seguito il comunicato stampa del Giudice sportivo.

"Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA a titolo di responsabilità di-retta per il comportamento assunto dal proprio Presidente negli spogliatoi".

Questa non è l'unica ammenda inflitta alla società bergamasca dal Giudice Sportivo per lo scorso turno di Serie A: l'Atalanta, infatti, dovrà pagare anche un'ulteriore multa di 3 mila euro per il lancio di bicchieri all'interno del campo da parte della tifoseria nerazzurra. La sanzione è stata attenuata per la collaboratività della società bergamasca con le forze dell'ordine per individuare i colpevoli del gesto.